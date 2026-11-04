ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לשמר את תמיכת המפלגות החרדיות לקראת סבב ההתייעצויות אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג.

בכאן רשת ב' דווח כי בשיחה שקיים עם יו"ר יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, הבהיר נתניהו כי הוא מחויב להסדרת מעמדם של לומדי התורה, וקרא למנוע הקמת ממשלה שתישען על תמיכת מפלגות שאותן הגדיר כתומכות טרור.

השיחה בין השניים, שהתקיימה אתמול, הייתה הראשונה מאז הבחירות לכנסת ה-26. במרכזה עמדה שאלת עמדתה של יהדות התורה לקראת ההמלצות לנשיא, כאשר במפלגה טרם התקבלה החלטה אם לתמוך בנתניהו או להימנע מהמלצה על מועמד כלשהו.

"אני מחויב להסדרת מעמד לומדי התורה", אמר נתניהו לאשר, וביקש להדגיש את מחויבותו כלפי הציבור החרדי בסוגיה העומדת במרכז דרישותיה הפוליטיות של יהדות התורה. "אנחנו מחויבים לכם, וכולנו חייבים למנוע ממשלה שנשענת על תומכי טרור".

למרות הדברים, נתניהו לא ביקש באופן מפורש כי יהדות התורה תמליץ עליו בפני הנשיא להרכבת הממשלה הבאה.

אשר, מיצדו, לא התחייב לעמדה מסוימת והבהיר לנתניהו כי הסיעה עדיין ממתינה להכרעתם של גדולי ישראל, שעל פיה תיקבע המלצתה.