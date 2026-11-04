חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד הודיע הבוקר (רביעי) על התפטרותו מחברותו בוועדת הבחירות המרכזית, בעקבות ההחלטה להביא את תוצאות הבחירות לאישור הוועדה, חרף חשדות שלטענתו טרם נבדקו להתערבות מדינות זרות בהליך הבחירות.

הלוי הבהיר כי אינו מוכן להשתתף באישור התוצאות כל עוד החשדות לא הוסרו, ומתח ביקורת על החלטת הליכוד להימנע בהצבעה.

"נוכח החלטת השופט סולברג להביא את תוצאות הבחירות לאישור הוועדה ולאור החלטת הליכוד להימנע, הגשתי הבוקר את התפטרותי מחברות בוועדת הבחירות המרכזית כנציג הליכוד", מסר הלוי. לדבריו, הוא הודיע על החלטתו ליו"ר התנועה וליו"ר הסיעה.

במרכז הודעת ההתפטרות עומדת טענתו של הלוי כי קיימים חשדות חמורים להתערבות זרה בבחירות, שלדבריו נושאים גם אופי ביטחוני. הוא סבור כי בנסיבות אלה אין מקום לאשר את תוצאות הבחירות לפני שהחשדות יתבררו.

"עד שלא יוסרו החשדות החמורים של התערבות מדינות זרות, שהינם בעלי פן ביטחוני, כפי שהגדיר זאת השופט סולברג, אין סמכות לוועדת הבחירות לדון בהן או לאשר אותן", טען הלוי. מדובר בעמדתו של חבר הכנסת, ולא בקביעה שיפוטית המובאת בהודעתו.

הלוי הפנה ביקורת חריפה גם כלפי מערכת אכיפת החוק והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. לטענתו, מאז שעלו החשדות להתערבות זרה נעשים ניסיונות למנוע את חקירתם. הוא השווה את התנהלות המערכת בפרשה זו להתנהלותה, כפי שהוא רואה אותה, בפרשות אחרות, ובהן חקירת הפצ"רית ופרשת הרוגלות.

"העובדה שמהרגע הראשון שעלו החשדות, מערכת אכיפת החוק בראשות היועמ"שית גלי בהרב-מיארה עושה הכול כדי לסכל את החקירה, כפי שנהגה בחקירות אחרות כמו של הפצ"רית והרוגלות, הופכת את החשדות לממשיים וחמורים עוד יותר", אמר. בהודעתו לא הציג הלוי ראיות המבססות את טענותיו בדבר סיכול החקירה או התערבות זרה בפועל.

בהמשך הודעתו טען חבר הכנסת כי על חברי ועדת הבחירות מוטלת האחריות לוודא שתוצאות הבחירות משקפות את רצונם החופשי של אזרחי ישראל. לדבריו, אין לאפשר מצב שבו גורמים זרים משפיעים על הרכב הכנסת.

"אנו, כחברי ועדת בחירות, יכולים ומחויבים לאשר אך ורק את בחירתם החופשית של אזרחי ישראל ולא את הבחירה של שליטי קטאר, איראן או טורקיה", הצהיר.

הלוי פנה גם לציבור הישראלי וקרא לו להתייחס לחשדות שהעלה כאל סוגיה הנוגעת לריבונות המדינה ולתקינות ההליך הדמוקרטי, ולא כאל מחלוקת מפלגתית. הוא הזהיר מפני האפשרות שגורמים זרים יצליחו, לטענתו, להשפיע על זהותם של חברי הכנסת באמצעות כספים פסולים.

"אני פונה לציבור הישראלי כולו, לא לתת יד לערעור היסוד של חופש הבחירה ולפגיעה אנושה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", אמר. "לא מדובר בעניין מפלגתי אלא בנאמנות למדינת ישראל ולריבונותה".

בהמשך העלה הלוי טענה חמורה נוספת, שלפיה ייתכן שחברי כנסת נבחרו באמצעות כספי שוחד. הוא הזהיר כי אם ניסיון ההתערבות הזרה שלטענתו התרחש יצליח, הדבר עלול לפגוע בעצמאותה של הכנסת. גם טענה זו הוצגה בהודעתו ללא פירוט ראיות או ממצאי חקירה.

בסיום הודעתו הבהיר הלוי כי החלטתו להתפטר נובעת מסירובו להצביע בעד אישור התוצאות או לפעול בניגוד לעמדתו בסוגיה הביטחונית.

"אני לא אצביע נגד צו מצפוני ונגד ביטחון המדינה", מסר. "ומאחר שאני נציג מטעם הליכוד בוועדה זו, הודעתי ליו"ר התנועה וליו"ר הסיעה על התפטרותי לאלתר מהוועדה".