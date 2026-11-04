נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציג את סמכות הווטו הנשיאותית ככלי המרכזי שנותר בידיו מול הרוב הדמוקרטי בשני בתי הקונגרס, בעקבות תוצאות בחירות האמצע.

עם היוודע התוצאות פרסם טראמפ ברשתות החברתיות תמונה של כובע וטו אדום, בצבע המזוהה עם המפלגה הרפובליקנית.

למרות המסר התקיף שבפרסום הכובע, בריאיון שהעניק הלילה לרשת פוקס הבהיר הנשיא כי אינו מתכוון להסתפק בהטלת וטו על יוזמות חקיקה של הדמוקרטים, וכי הוא מעוניין להגיע עמם לשיתוף פעולה. "יש לי זכות להטיל וטו על כל דבר, אבל אני לא רוצה לשבת במשך שנתיים ורק להטיל וטו על כל דבר", אמר טראמפ.

בהמשך הריאיון ציין הנשיא כי כבר נוצר קשר בין הצדדים לאחר הבחירות, והביע נכונות לעבוד עם ההנהגה הדמוקרטית בקונגרס. "אנחנו נעבוד עם הדמוקרטים. הם כבר התקשרו אלינו", אמר טראמפ.