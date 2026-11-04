Democrat Abdul El-Sayed addresses his supporters — 11/4/2026

"אפשר לעבור מאינשאללה לאלחמדולילה", הכריז עבדול אל-סייד בנאום הניצחון שלו במישיגן, לאחר שכלי התקשורת בארצות הברית חזו כי יגבר על יריבו הרפובליקני מייק רוג'רס. אל-סייד, בן 41, צפוי להפוך למוסלמי הראשון שיכהן בסנאט האמריקני.

ניצחונו מגיע לאחר מערכת בחירות סוערת, שבה עמדו במוקד עמדותיו החריפות נגד ישראל, דרישתו להפסיק את הסיוע הצבאי האמריקני אליה וטענות שהעלו יריביו בנוגע לקשרים משפחתיים עם תנועת האחים המוסלמים.

אל-סייד, בן למהגרים ממצרים, הוא רופא ואפידמיולוג שכיהן בעבר כראש מחלקת שירותי הבריאות במחוז וויין שבמישיגן. הוא זכה במועמדות הדמוקרטית לאחר שניצח בפער קטן את חברת הקונגרס היילי סטיבנס, שנחשבה למועמדת מתונה ופרו-ישראלית ונהנתה מתמיכת גורמים בממסד המפלגתי. בבחירות הכלליות התמודד על המושב שמפנה הסנאטור הדמוקרטי הפורש גארי פיטרס.

המרוץ במישיגן נחשב במשך תקופה ארוכה לאחת ההזדמנויות המרכזיות של הרפובליקנים להעביר לידיהם מושב דמוקרטי בסנאט. רוג'רס, סוכן FBI לשעבר וחבר קונגרס לשעבר, הגיע להתמודדות לאחר שהפסיד לפני שנתיים במרוץ אחר לסנאט במישיגן, בפער של כ-20 אלף קולות. הפעם ביקש להפוך לרפובליקני הראשון שנבחר לסנאט מטעם המדינה מאז 1994, אך אל-סייד הצליח לצבור תמיכה במהלך הקמפיין. לאחר ספירת יותר מ-60% מהקולות הוביל המועמד הדמוקרטי בפער של כשלושה אחוזים, ובהמשך הוכרז כמנצח.

עמדותיו של אל-סייד כלפי ישראל היו מוקד מרכזי במערכת הבחירות. הוא מאשים את ישראל בביצוע "רצח עם" ברצועת עזה וקורא להפסקה מוחלטת של הסיוע הצבאי האמריקני, לרבות מימון מערכות הגנה. לטענתו, את הכספים המועברים לישראל יש להפנות לצורכיהם של אזרחי ארצות הברית. הוא גם טען כי ישראל ואיראן מסוכנות שתיהן לארצות הברית, אמירה שהפכה לאחד הנושאים שהעלה נגדו רוג'רס במהלך הקמפיין.

סערה מיוחדת התעוררה בעקבות פרסומת בחירות שפורסמה למענו, ובה נקשר יוקר המחיה בארצות הברית לסיוע האמריקני לישראל. בפרסומת נראתה אישה בסופרמרקט שאמרה כי אינה יכולה לקנות ביצים משום ש"צריך לשמור 7 דולר כדי להרוג פלסטינים". הפרסומת ספגה ביקורת כפרסום אנטישמי, אך אל-סייד סירב לגנות אותה במפורש.

הסירוב הוביל לעימות גם בתוך המפלגה הדמוקרטית. היילי סטיבנס, יריבתו לשעבר בפריימריז, הייתה אמורה להשתתף עמו באירוע שנועד להפגין אחדות מפלגתית. לאחר שדרשה ממנו לגנות את הפרסומת, בוטלה הזמנתה לאירוע. בהמשך הופיעה סטיבנס באירוע של רוג'רס ואף פרסמה הודעת תמיכה רשמית במועמד הרפובליקני.

נושא נוסף שהעסיק את מערכת הבחירות היה יחסו של אל-סייד לתנועת האחים המוסלמים. באוקטובר הצהיר המועמד הדמוקרטי כי לו ולמשפחתו אין קשרים לתנועה. בעקבות הדברים הפיצו יריביו פרסומים ישנים של אחותו למחצה, שבהם ציינה כי אמם המשותפת הייתה חברה באחים המוסלמים. לפי הדיווח, אחותו למחצה גם הביעה תמיכה בטבח 7 באוקטובר.

מטה רוג'רס הציג גם מאמר שפרסם אל-סייד בשנת 2011, שבו קרא לתמוך במהפכה במצרים גם אם תוביל לעליית האחים המוסלמים לשלטון. שנה לאחר מכן הופיע שמו בין החותמים על מכתב תמיכה בהחלטותיו של נשיא מצרים דאז מוחמד מורסי, איש התנועה. אל-סייד הכחיש כי תמך או תומך באחים המוסלמים, וטען כי העיסוק בנושא נובע ממניעים גזעניים ואיסלאמופוביים שנועדו להרתיע מצביעים בשל דתו ולהסיט את הדיון מיוקר המחיה.

העימות בין המועמדים הפך אישי כאשר רוג'רס הזכיר כי אמו של אל-סייד הוזכרה בכתב אישום שהוגש בשנת 2004 נגד ארגון אמריקני-מוסלמי, שנחשד בהעברת כספים לחמאס ולאל-קאעידה. האם עצמה לא הועמדה לדין. "אתה הולך אחרי אמא שלי?", שאל אל-סייד את יריבו במהלך עימות פומבי. רוג'רס השיב כי אינו תוקף את האם באופן אישי, אלא מתייחס לארגון שבו עבדה.

גם הנשיא דונלד טראמפ התערב במרוץ. במהלך הקמפיין כינה את אל-סייד "ג'יהאדיסט מסוכן", ואף השתמש בשם השגוי "מוחמד אל-סייד". לקראת הבחירות פרסם טראמפ התבטאויות נוספות נגד המועמד הדמוקרטי. מנגד, הנשיא לשעבר ברק אובמה התגייס לתמוך באל-סייד והופיע עמו בסרטון שפרסם ביום הבחירות, לצד הכיתוב "העולם צופה בנו".

בעצרת הבחירות האחרונה שלו התייחס אל-סייד לטענות שלפיהן שמו ודתו ימנעו ממנו לנצח. "לא הימרתי על עצמי, הימרתי על טוב הלב של תושבי מישיגן", אמר. לאחר שטראמפ הודיע על כוונתו להפסיק את העברת הסיוע לישראל, הגיב אל-סייד באמירה: "אפילו שעון מקולקל צודק פעמיים ביום".

ניצחונו של אל-סייד אינו האירוע היחיד בבחירות האמצע שבו נבחרו מועמדים המבקרים בחריפות את ישראל ומתנגדים לסיוע הביטחוני האמריקני. בניו יורק נבחרו לבית הנבחרים שלושה מועמדים שנתמכו בידי ראש העיר זוהראן ממדאני: בראד לנדר, דאריאליזה אבילה שבלייה וקלייר ולדז. השלושה, שזכו לכינוי "מיני ממדאניז", קוראים להפסקת הסיוע הצבאי לישראל.

לנדר, יהודי המגדיר את עצמו ציוני, מאשים את ישראל בביצוע רצח עם ובאפרטהייד. לפני כשבועיים נעצר בידי כוחות ישראליים במהלך מסיק זיתים עם פלסטינים ביהודה ושומרון. שבלייה, שהייתה פעילה במאהל המחאה הפרו-פלסטיני באוניברסיטת קולומביה, נעצרה בספטמבר בהפגנה נגד ביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם, והצהירה כי לא תאפשר לו להסתובב בניו יורק ללא מחאה.

בבחירות לסנאט של מדינת ניו יורק נבחרה גם אבר קוואס, פעילה פלסטינית-אמריקנית המזוהה עם ממדאני. קוואס, בת לפליטים פלסטינים, הפכה לפלסטינית-אמריקנית הראשונה ולאישה המוסלמית הראשונה שנבחרה לבית המחוקקים של המדינה. היא מגדירה את עצמה אנטי-ציונית, תומכת בתנועת החרם BDS והייתה שותפה לקידום יוזמה המבקשת לשלול הטבות מס מארגונים המסייעים למימון ההתנחלויות.

בניו ג'רזי נבחר לבית הנבחרים ד"ר אדם חמאווי, מנתח פלסטי ורופא צבאי לשעבר שטיפל בפצועים בעזה. חמאווי, שזכה לתמיכת ברני סנדרס ואלכסנדרייה אוקסיו-קורטז, תומך באמברגו נשק מלא על ישראל ומתנגד גם למימון מערכת כיפת ברזל.

עברו של חמאווי עורר מחלוקת בשל קשרים שקיים בשנות ה-90 עם השייח' עומר עבד א-רחמן, שנידון למאסר עולם בארצות הברית על מעורבות בקשר לביצוע פיגועי טרור בניו יורק. חמאווי אף העיד מטעם ההגנה במשפטו. לאחרונה דחה את הטענות בדבר קשר קרוב ביניהם, גינה את מעשיו של השייח' וטען כי העיסוק בפרשה הוא חלק ממתקפות אנטי-מוסלמיות נגדו. בעברו שירת חמאווי כמנתח בצבא האמריקני בעיראק, שם סייע להציל את חייה של הסנאטורית טמי דאקוורת' לאחר שנפצעה בהתרסקות מסוק.

בפנסילבניה נבחר לקונגרס כריס ראב, איש שמאל סוציאליסטי הדורש אמברגו נשק מלא על ישראל. במהלך הקמפיין התעוררה סערה לאחר שבחשבון האינסטגרם שלו שותף פרסום שטען כי הטבח ביהודים בחוף בונדיי באוסטרליה בוים בידי ציונים. ראב התנער מהפרסום וטען כי עובד לשעבר היה אחראי לו.

בקולורדו ניצחה מלאט קירוס, מועמדת סוציאליסטית הקוראת להפסקת כל משלוחי הנשק לישראל, לרבות נשק הגנתי, ותומכת בפתרון של מדינה אחת. קירוס הדיחה בפריימריז את חברת הקונגרס הוותיקה דיאנה דגט, ובהמשך התמודדה גם מול שמעון בלאו, רופא יהודי אורתודוקסי שנכנס למרוץ כעצמאי בשל התנגדותו לעמדותיה. קירוס ספגה ביקורת לאחר שסירבה להגדיר כאנטישמית את מתקפת בקבוקי התבערה על משתתפי צעדה למען החטופים בבולדר בשנת 2025.

לצד ניצחונותיהם של מועמדים המתנגדים לסיוע לישראל, נרשמו גם תוצאות אחרות. בפלורידה שמרה הסנאטורית הרפובליקנית אשלי מודי, מתומכות ישראל הבולטות בקונגרס, על מושבה לאחר שניצחה את הדמוקרטית אנג'י ניקסון, המתנגדת להעברת כסף ונשק לישראל. במחוז אחר במדינה ניצח חבר הקונגרס הדמוקרטי ג'ארד מוסקוביץ את יריבו הרפובליקני סקוט סינגר. שני המועמדים היהודים הביעו תמיכה בהמשך הסיוע הביטחוני לישראל, אך נחלקו בסוגיות פוליטיות אחרות.

באוהיו ניצח הדמוקרט שרוד בראון את הרפובליקני ג'ון האסטד. שניהם תומכים בסיוע צבאי לישראל, אך זכו לתמיכתם של ארגונים יהודיים בעלי גישות שונות: ג'יי סטריט תמך בבראון, ואיפא"ק בהאסטד. לפי נתוני מימון הבחירות שהובאו בדיווח, בראון גייס יותר מ-800 אלף דולר מתומכי ג'יי סטריט, ואילו האסטד גייס יותר מחצי מיליון דולר באמצעות איפא"ק.

בג'ורג'יה נבחר הסנאטור הדמוקרטי היהודי ג'ון אוסוף לכהונה נוספת לאחר שניצח את הרפובליקני מייק קולינס. אוסוף, שבעבר נחשב לבעל ברית של ישראל, ספג ביקורת מצד חלק מהקהילה היהודית לאחר שהצביע בעד חסימת עסקאות נשק מסוימות. קולינס הציג עצמו כתומך ישראל מובהק, אך התמודד עם ביקורת על התבטאויות אנטישמיות שנקשרו לאנשים בסביבתו. הוא התנער מאותן התבטאויות.

גם במרוצים המקומיים נרשמו יוזמות הנוגעות לישראל. בפרובידנס שברוד איילנד אישרו הבוחרים ברוב של יותר מ-76% הצעה להגבלת השקעות עירוניות בגופים הקשורים להפרות חמורות של זכויות אדם. ההצעה אינה מזכירה את ישראל במפורש, אך קודמה בידי פעילים פרו-פלסטינים ומכוונת גם אליה. יישומה עלול להיתקל בקשיים משפטיים, לאחר שהיועץ המשפטי של העירייה קבע כי ככל הנראה לא ניתן לאכוף אותה.

באזורים נוספים באילינוי אישרו הבוחרים במשאלים מקומיים קריאות לביטול החוק המגביל השקעת כספי פנסיה ציבוריים בחברות המחרימות את ישראל. מדובר במשאלים מייעצים בלבד, שאינם משנים את החוק ללא החלטה של המחוקקים במדינה.

על רקע התוצאות הללו הצביע סקר של מכון סיינה על שינוי בהעדפותיהם של מצביעים יהודים בניו יורק. לפי הנתונים, 61% מהם רצו בניצחון הדמוקרטים בקונגרס בבחירות הנוכחיות, לעומת 76% בשנת 2018. שיעור התומכים בשליטה רפובליקנית עלה באותה תקופה מ-23% ל-30%.

במישיגן, שבה התמקד אחד המרוצים הבולטים של מערכת הבחירות, סיים אל-סייד את הלילה בנאום ניצחון לאחר שהצליח לגבור על רוג'רס במאבק על מושבו של גארי פיטרס. המועמד הדמוקרטי, שקרא במהלך הקמפיין להפסיק את כל הסיוע הצבאי לישראל, חגג את ההכרעה במילים: "אפשר לעבור מאינשאללה לאלחמדולילה".