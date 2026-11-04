תוצאות הבחירות במדינת ניו יורק הולידו הלילה (רביעי) נקודת ציון היסטורית יוצאת דופן עבור הקהילה היהודית במדינה: לראשונה אי פעם, יכהנו בבית המחוקקים המדינתי באולבני עשרה מחוקקים אורתודוקסים.

הנציגים החדשים והוותיקים, הכוללים שמונה חברי אסיפת המדינה (בית הנבחרים התחתון) ושני סנאטורים, מייצגים שורה של קהילות מרכזיות ברחבי ניו יורק - מריכוזי ברוקלין וקווינס ועד למחוזות רוקלנד ונסאו.

הנוכחות חסרת התקדים של מחוקקים שומרי מצוות בשני בתי המחוקקים נתפסת כהישג פוליטי משמעותי עבור הציבור האורתודוקסי.

העלייה במספר המחוקקים צפויה להעניק לקהילה קול חזק מאי פעם בכל הנוגע לחקיקה מקומית, תקצוב מוסדות החינוך, סוגיות חופש דת והגנה על אורח החיים היהודי במדינה.

הנציגים שיכהנו בבית הנבחרים התחתון הם שמחה אייכנשטיין, קלמן יגר, ג'ואי כהן סבן, סם ברגר, דיוויד ופרין, פסח אוסינה, אהרון וידר וארי בראון. בבית העליון, הסנאט של מדינת ניו יורק, יכהנו הסנאטורים סם סאטון וליסה וידר.

חבר האסיפה הדמוקרטי אהרון וידר נבחר מחדש לנציג המחוז ה-97 במדינת ניו יורק, לאחר שניצח מרוץ צמוד ומתוח מול יריבו הרפובליקני רוב בונומולו ומול מועמד המפלגה השמרנית אברהם קליין.

וידר, שנבחר לראשונה לאסיפת המדינה בנובמבר 2024 לאחר שהדיח את הנציג הרפובליקני המכהן דאז ג'ון מקגוון, הבטיח לעצמו כעת כהונה נוספת של שנתיים. הוא ימשיך לייצג אזורים נרחבים במחוז רוקלנד, הכוללים בין היתר את הקהילות ברמפו ובאורנג'טאון.

המרוץ ריכז עניין רב ברחבי המחוז ובמיוחד בתוך הקהילות היהודיות הגדולות והצומחות באזור. הבחירות השנה התאפיינו בהתמודדות משולשת, לאחר שמועמד המפלגה השמרנית אברהם קליין ניצח את בונומולו בפריימריז שהתקיימו בחודש יוני וזכה במועמדות מפלגתו.

מהעבר השני, בונומולו - מנהיג באיגוד עובדי הבניין והמועמד הרפובליקני - הציב אתגר שהתמקד בנושאי הביטחון האישי, התשתיות, יוקר המחיה והצורך בגישה שונה לייצוג המחוז.

במהלך כהונתו הראשונה באולבני התמקד וידר בנושאים הנוגעים למשפחות המקומיות, בהם תקצוב לחינוך, סיוע בטיפול בילדים, הורדת יוקר המחיה והשגת משאבים מדינתיים נוספים עבור מחוז רוקלנד. הקמפיין שלו הבליט את קשריו הקרובים עם בכירי הממשל ואת מאמציו לתת מענה לצרכים של הרשויות המקומיות, בתי הספר וארגוני הקהילה.

ניצחונו של וידר מאפשר למפלגה הדמוקרטית לשמור על המושב של המחוז ה-97. עם סיום מערכת הבחירות, ישוב וידר לבית המחוקקים באולבני עם פתיחת המושב החדש בינואר 2027.