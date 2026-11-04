השקל רושם הבוקר (רביעי) ירידות חדות בשוק המטבעות, כאשר הדולר מתחזק לרמה של כ-3.171 שקלים - רמתו הגבוהה ביותר מאז סוף חודש מרץ, לפני כשבעה חודשים. גם האירו עולה מול המטבע הישראלי ונסחר סביב 3.551 שקלים, על רקע אי-הוודאות הפוליטית בעקבות תוצאות הבחירות.

העלייה בשער הדולר משקפת שינוי משמעותי לעומת המגמה שנרשמה במהלך האביב. באותה תקופה התחזק השקל והדולר ירד עד לרמה של כ-2.811 שקלים. מאז התהפכה המגמה, והמטבע האמריקאי טיפס בכ-36 אגורות לעומת אותה נקודת שפל, עלייה של כ-12.8%.

בשוק המט"ח מצביעים על שילוב של גורמים המלווים את היחלשות השקל, בהם חוסר הוודאות הפוליטי לאחר הבחירות, ירידות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט והתרחבות פערי הריביות לטובת הבנק המרכזי האמריקאי. גורמים אלה נקשרים לעלייה בפרמיית הסיכון בשוק המקומי.

עם זאת, הנתון הבולט במסחר הוא הפער בין התנהגות השקל לבין מגמת הדולר בעולם. בעוד המטבע האמריקאי מתחזק מול השקל, מדד הדולר העולמי דווקא יורד בכ-0.3% לרמה של 101.5 נקודות. המדד משקף את ביצועי הדולר מול סל מטבעות מרכזיים, והירידה בו מצביעה על כך שהתחזקות הדולר מול השקל אינה חלק ממגמת התחזקות עולמית אחידה של המטבע האמריקאי.

הפער בין המגמות, לצד התחזקות האירו מול השקל, מצביע על חולשה רחבה יותר של המטבע הישראלי. לפי הנתונים שפורסמו, השקל נחלש מול שני המטבעות המרכזיים, אף שבשוק העולמי הדולר רושם ירידה.

נכון לשעת הדיווח, הדולר נסחר סביב 3.171 שקלים והאירו סביב 3.551 שקלים, כאשר שער הדולר גבוה בכ-12.8% מרמת השפל של כ-2.811 שקלים שנרשמה במהלך האביב.