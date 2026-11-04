נשיאות ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום (רביעי) את תוצאות הבחירות לכנסת ה-26, בתמיכת נציגי האופוזיציה ובהימנעות נציגי הליכוד וש"ס.

מוקדם יותר הבוקר הודיע חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד על התפטרותו מחברותו בוועדת הבחירות המרכזית, במחאה על ההחלטה להביא את התוצאות לאישור.

הלוי הבהיר כי אינו מוכן לקחת חלק באישור תוצאות הבחירות כל עוד החשדות שעלו לא הוסרו. בנוסף, מתח ביקורת על החלטת מפלגתו להימנע בהצבעה במקום להתנגד לאישור התוצאות.

ההצבעה התקיימה לאחר שוועדת הבחירות המרכזית הודיעה הבוקר על השלמת מבצע בקרה מקיף, שבמסגרתו לא נמצאו ממצאים המצביעים על פגיעה בטוהר הבחירות או על שינוי בתוצאות.

על פי הודעת הוועדה, במהלך שישה ימי עבודה, מ-28 באוקטובר ועד 3 בנובמבר, נבדקו הפרוטוקולים של 9,069 קלפיות, המהוות כ-75% מכלל 12,018 הקלפיות הרגילות שפעלו בבחירות.

מדובר בהרחבה משמעותית של הבדיקות בהשוואה לבחירות לכנסת ה-25, שבהן נבדקו 5,100 קלפיות בלבד.

ב-350 קלפיות נערכה בדיקה מעמיקה שכללה בחינה של חומרי ההצבעה והתיעוד, ובמידת הצורך גם עיון בפתקי ההצבעה ובפנקסי המצביעים.

במסגרת המבצע נבדקו 2,452 פניות שהגישו הסיעות ורשימות המועמדים, הנוגעות ל-1,350 קלפיות. בנוסף נבחנו 1,239 פניות מהציבור שהתייחסו לאירועים הקשורים לטוהר הבחירות ב-750 קלפיות.

בוועדה הבהירו כי כל הפניות נבדקו, ובמקרים שבהם התגלו טעויות בוצעו תיקונים בהתאם לחומרי ההצבעה.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, אמר כי "במסגרת מבצע טוהר הבחירות נבדק באופן יסודי מספר חסר תקדים של קלפיות".

לדבריו, "היקף המבצע ואיכותו מעידים על מחויבותה הגבוהה של ועדת הבחירות לשיקוף רצון הבוחר באופן מדויק ככל הניתן".

ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, הדגיש כי אף פנייה לא נותרה ללא בדיקה. "כל פנייה שהתקבלה מהסיעות, מרשימות המועמדים ומהציבור נבדקה לגופה. במקומות שבהם נדרשו תיקונים, הם בוצעו על בסיס הרישומים וחומרי ההצבעה", מסר.

אישור התוצאות מגיע לקראת הגשתן הרשמית לנשיא המדינה יצחק הרצוג ופתיחת ההתייעצויות עם נציגי הסיעות, שבסיומן יחליט הנשיא על מי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה הבאה.