Harvard Debate: Hillel Neuer Exposes University’s Support for Francesca Albanese

בעיצומן של תוצאות הבחירות לקונגרס האמריקני, שהביאו להפסדים לרפובליקנים ולמועמדים המזוהים עם תמיכה בישראל, התנהל באוניברסיטת הרווארד עימות פומבי על היחס לישראל במוסדות האו"ם.

הלל נוייר, מנכ"ל ארגון UN Watch העוקב אחר פעילות האו"ם, התייצב מול חוקרת זכויות אדם בינלאומיות מהאוניברסיטה והאשים את הארגון הבינלאומי ואת סביבתו האקדמית בהפעלת סטנדרטים כפולים כלפי ישראל.

העימות נערך ביוזמת מרכז קאר למדיניות זכויות אדם באוניברסיטת הרווארד. הוא נועד להפגיש את נוייר עם חוקרת מהאוניברסיטה לדיון על מדיניות האו"ם כלפי ישראל, אולם במהלכו התערב גם המנחה מטעם הרווארד, שהביע עמדות בנושאים שבמחלוקת. לפי תיאור האירוע, התערבויותיו הובילו לעימות ישיר נוסף בינו לבין נוייר.

אחד הרגעים הבולטים בדיון התרחש כאשר המנחה טען כי חקירה שנערכה בנושא אונר"א ניקתה את הסוכנות. נוייר ביקש ממנו להבהיר לאיזו חקירה הוא מתכוון, אך המנחה השיב כי אינו מומחה בנושא. חילופי הדברים הפכו למוקד מרכזי בעימות, שבו ביקש נוייר לערער על טענות שהוצגו בנוגע לישראל ולפעילות מוסדות האו"ם.

נוייר הפנה ביקורת גם כלפי אוניברסיטת הרווארד עצמה, ובפרט כלפי אירוחיה של פרנצ'סקה אלבנזה, הדווחית המיוחדת של האו"ם לענייני זכויות האדם בשטחים הפלסטיניים. אלבנזה ידועה בביקורת החריפה שלה על ישראל, והתבטאויותיה עוררו גינויים מצד מדינות ובהן ארצות הברית, קנדה, צרפת וגרמניה.

במהלך העימות ביקש נוייר להציב בפני אנשי האקדמיה שאלות על תמיכתה של האוניברסיטה בדמויות המזוהות עם ביקורת חריפה על ישראל. הוא טען כי אותם גורמים אינם מקדישים תשומת לב דומה לפשעים חמורים ולהפרות זכויות אדם במדינות אחרות, ובהן סוריה, איראן, סודאן וסין.

הטענה המרכזית שהציג נוייר הייתה כי היחס לישראל אינו נבחן באותם אמות מידה שבהן נבחנות מדינות אחרות. לדבריו, ההתמקדות בישראל, לצד מה שתיאר כהיעדר תגובה מספקת לפשעים חמורים במקומות אחרים בעולם, מחייבת בחינה ביקורתית של סדרי העדיפויות במוסדות האו"ם ובאקדמיה.

העימות זכה לצפיות רבות ביוטיוב. על פי הנתונים שנמסרו, מספר הצופים הגיע לכמאה אלף, ורוב גדול מבין המגיבים הביע תמיכה בנוייר ובעמדות שהציג בדיון.