חברה הפועלת בעיר רינו שבמדינת נבאדה הסכימה לשלם פיצויים בסך 396,135 דולר לעובד יהודי בעקבות תלונה שהגיש על הטרדות אנטישמיות שספג במקום עבודתו.

ההסכם הושג לאחר חקירה שערכה הוועדה הפדרלית לשוויון הזדמנויות בתעסוקה (EEOC), שמצאה בסיס סביר לטענותיו של העובד בדבר הטרדה על רקע דתי.

על פי הודעת הוועדה הפדרלית, זמן קצר לאחר שהחל העובד את תפקידו בחברה - בעבודתו הראשונה לאחר סיום לימודיו האקדמיים - החלו עמיתים ומנהלים להשמיע הערות פוגעניות המבוססות על דעות קדומות כלפי יהודים.

במקביל, הופצו מסרים אנטישמיים בקבוצת ההודעות הפנימית של העובדים, שגם מנהלים בחברה היו שותפים להם.

העובד פנה לממונים עליו והתלונן על ההתנהלות הפוגענית, אך פניותיו לא הביאו לשינוי או לטיפול באירועים. לנוכח מעורבותם של מנהלים בהטרדות והיעדר מענה מצד ההנהלה הבכירה, הגיע העובד למסקנה כי אין תועלת בפניות נוספות, ולבסוף נאלץ להתפטר ממקום עבודתו.

בעקבות התלונה שנפתחה, קבעה הוועדה הפדרלית כי קיים בסיס סביר להאמין שהעובד סבל מהטרדה דתית בניגוד להוראות חוק זכויות האזרח האמריקני מ-1964, האוסר אפליה והטרדה בתעסוקה על רקע דת. במסגרת הסכם הפשרה שנחתם, התחייבה החברה לשלם לעובד 96,135 דולר בגין אובדן שכר, לצד פיצויים בסך 300 אלף דולר בגין הנזקים שנגרמו לו.

נוסף על הפיצוי הכספי, התחייבה החברה לעדכן את נהליה הפנימיים למניעת אפליה והטרדה, להקים מערכת מסודרת לטיפול בתלונות עובדים, לקיים הכשרות ייעודיות לעובדים ולמנהלים, ולדווח לוועדה הפדרלית במשך שלוש שנים על עמידתה בהתחייבויות אלה.

העובד היהודי התייחס להסכם ואמר כי החוויה שעבר במקום עבודתו הראשון הייתה קשה במיוחד: "כשפוגעים בך רק בגלל מי שאתה, השתיקה שלך מגינה רק על המטרידים". הוא הביע סיפוק מכך שהתערבות הרשויות הפדרליות הביאה לפיצוי ולשינויים נהליים שנועדו למנוע מקרים דומים בעתיד.