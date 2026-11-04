הנפטר צילום: באדיבות המצלם

הרב יצחק מלול, מהדמויות הבולטות והמוכרות בתחומי החינוך והקהילה באור עקיבא ובאזור חוף הכרמל, הלך לעולמו בגיל 87. הרב מלול נולד במרוקו, למד בישיבה במרקש ועלה לישראל בנעוריו בגפו. עם הגעתו לארץ למד בישיבת "לומז'ה" בפתח תקווה, ולאחר נישואיו עבר להתגורר באור עקיבא לבקשת דודו, רב היישוב באותם ימים הרב מנשה מלול. עם הגיעו לעיר החל לפעול מבית לבית לעידוד רישום ילדים לחינוך תורני, ובהמשך הקים מדרשייה ייעודית לילדים ולבני נוער שבה העביר שיעורים קבועים. לצד הפעילות החינוכית והעברת שיעורי תורה יומיים בבתי הכנסת באור עקיבא, בחדרה ובזיכרון יעקב, שימש הרב מלול במשך עשרות שנים כזקן המוהלים באזור והכשיר דורות של מוהלים חדשים. הלווייתו התקיימה בבית העלמין באור עקיבא בהשתתפות בני משפחה, תלמידים ותושבים רבים. הרב מלול הותיר אחריו בנים וחתנים המכהנים בתפקידי רבנות, חינוך וכשרות ברחבי הארץ.