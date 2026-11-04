על הפסוק "מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה, מוֹצִיא אֲסִירִים בַּכּוֹשָׁרוֹת" מסביר המדרש ‏(בראשית רבה סח, ד)‏, שמאז שברא הקב"ה את העולם הוא יושב ומזווג זיווגים.

בעומק הדברים, העולם נברא מריבוי של פרטים וכוחות שונים, והחיבור ביניהם הוא המשך מלאכת הבריאה. כי רק כאשר חלקי העולם מתחברים לאחדות, העולם מגיע לשלמותו.

המדרש מסביר שלא תמיד החיבור הזה מתרחש מתוך שמחה: "בכושרות - בכי ושירות". יש חיבורים שנעשים מתוך רצון טוב, באחדות ובהרמוניה, ויש חיבורים שנכפים עלינו מלמעלה, ולא תמיד אנחנו מרגישים בהם את השירה. אבל בסופו של דבר, הקב"ה ממשיך לחבר את חלקי עולמו.

המדרש מתייחס גם לשני הזיווגים של יצחק ויעקב, הקשורים לפרשת השבוע: "יש שהוא הולך אצל זיווגו, ויש שזיווגו בא אצלו". יצחק זוכה שרבקה מגיעה אליו, בעודו עסוק בענייניו בשדה, ואילו יעקב נאלץ לנדוד למרחקים ולעבוד שבע שנים כדי לזכות ברחל.

יש גם הבדל מעניין נוסף: אצל יצחק האהבה מופיעה לאחר הנישואין: "וַיִּקַּח אֶת רִבְקָה וַתְּהִי לוֹ לְאִשָּׁה וַיֶּאֱהָבֶהָ" ‏(בראשית כד, סז)‏. ואילו אצל יעקב האהבה קודמת לנישואין: "וַיֶּאֱהַב יַעֲקֹב אֶת רָחֵל, וַיֹּאמֶר אֶעֱבָדְךָ שֶׁבַע שָׁנִים" ‏(בראשית כט, יח)‏.

אלו ואלו דברים אלוקים חיים. יש חיבורים שמתחילים בקלות ובאהבה, ויש חיבורים שהטוב שבהם מתגלה דווקא מתוך הזמן, המאמץ והעבודה.

לנוכח תוצאות הבחירות האחרונות, בארץ ובמדינות אחרות בעולם, אני נזכר באכזבה הגדולה שהייתה כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפסיד בבחירות. במבט לאחור, דווקא ההפסד ההוא אפשר לו לשוב ולהיבחר כעבור ארבע שנים, ולהיות לצדה של ישראל בזמן המערכה מול איראן, ואף להשתתף בתקיפת מתקני הגרעין שלה. מי יודע אם הדברים היו מתרחשים כך אילו ניצח בבחירות הקודמות?

לפעמים מה שנראה לנו היום כהפסד, הוא דווקא חלק מהדרך לניצחון שעוד איננו מסוגלים לראות.

החיבורים שהקב"ה רוקם בעולמו, מראשית ועד אחרית, מיוחדים ומורכבים הרבה יותר ממה שנראה לעינינו. וכפי שאומר רבי יוסי בר חלפתא במדרש: "אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף".

לא תמיד אנחנו מבינים מדוע הדברים מתגלגלים כפי שהם מתגלגלים, אבל אפשר להאמין שגם כאשר איננו שומעים את השירה, הקב"ה ממשיך לרקום את החיבורים שמהם נבנית המציאות השלמה.