תצאות בחירות האמצע - כך הגיבו בשגרירות האיראנית מתוך חשבון ה-X של שגרירות איראן בהודו

שגרירות איראן בהודו פרסמה בחשבון ה-X הרשמי שלה סרטון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, ובו נראה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נישא בידי כמה גברים ומושלך לפח אשפה גדול שעליו הכיתוב "פסולת מסוכנת".

הסרטון פורסם בתגובה לתוצאות בחירות האמצע בארה"ב, שבהן ספגה המפלגה הרפובליקנית מפלה מול הדמוקרטים.

לצד הסרטון כתבה השגרירות: "בחירות האמצע בארצות הברית", בצירוף אימוג'י מחייך. הפרסום מגיע לאחר שהדמוקרטים השיגו שליטה בשני בתי הקונגרס, וטראמפ עצמו הודה כי המלחמה באיראן והשלכותיה על מחירי הדלק תרמו לתוצאות הבחירות.

המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית רשמה הלילה הישג דרמטי בבחירות האמצע, כאשר הבטיחה רוב בבית הנבחרים ובסנאט. הדמוקרטים הבטיחו כבר את הרוב בסנאט עם 53 מושבים. מוקדם יותר הלילה זכו הדמוקרטים ברוב בבית הנבחרים ולפי ההערכות צפויים להחזיק ב-240 מושבים מתוך 435.

הנשיא טראמפ התייחס תחילה לתוצאות הראשוניות בביטול וכתב בציוץ ברשת X: "אני לא עמדתי לבחירה. לו הייתי עומד לבחירה היינו מנצחים בהפרש עצום". לאחר מכן בריאיון ל"פוקס ניוז" אמר: "אקבל את תוצאות הבחירות".

במרוץ לסנאט במדינת מישיגן ניצח המועמד הדמוקרטי האנטי-ישראלי, עבדול א-סייד, ובכך הפך למוסלמי הראשון שנכנס לסנאט האמריקני. א-סייד הביע את התנגדותו העזה לתמיכה האמריקנית בישראל, שלדבריו "מפרה את החוק הבין-לאומי". הנשיא טראמפ תקף בעבר את א-סייד וכינה אותו: "שונא יהודים ושונא ישראל".

בהכרזתו על ניצחונו אמר א-סייד: "אני מודה לאיפא"ק שהזרימו תקציבים עצומים נגדי, וניצחנו אותם פעמיים". הוא אף הודה לקהילה הפלסטינית במדינה שהצביעה עבורו. "תושבי מישיגן רוצים שכספי המסים שלהם יושקעו כאן, ולא ייצאו למלחמה ג'נוסיידית", אמר.