עם ישראל היקר,

האמת המרה שאני מבקש להציג לפניכם בשעה זו אינה נועדה להרגיע אתכם במנטרות משפטיות ריקות, וגם לא להמשיך לטאטא מתחת לשטיח הרעוע של מערכת המשפט ואכיפת החוק שקרים, סילופים, הטיות והסתרות, המאיימים למוטט עלינו את הבית כולו.

האמת המרה היא שאני חש כאילו היועצת המשפטית לממשלה, היושבת לצידי, מצמידה לרקתי ולרקתו של ראש השב"כ, היושב משמאלי, אקדח בלתי נראה לעיני הצופים. אבל אינני פוחד. אינני נכנע לטרור.

ואין לי אלא להודות בפניכם כי לפני שישה ימים בלבד, מדינת ישראל חוותה, לתפיסתי, אירוע חטיפה שני בתוך שלוש שנים. אלא שהפעם החוטפים לא הגיעו ברכבי טויוטה לבנים, כי אם רכבו על פתקים לבנים ונכנסו בדלת הראשית של הדמוקרטיה שלנו.

על פי החשדות החמורים שהועלו, גורמים זרים, לכאורה בשיתוף גורמים בהנהגה הערבית בישראל, ביקשו להשתלט על בית הנבחרים שלנו באמצעות השפעה פסולה על תוצאות הבחירות. אם חשדות אלה יתבררו כנכונים, משמעותם המזעזעת היא שעם ישראל בארצו הפך לבן ערובה, וריבונותה הדמוקרטית של מדינת היהודים חוללה בידי בני עוולה.

מול הטענות בדבר מאות עדויות וראיות שהגיעו, לכאורה, לידי ועדת הבחירות המרכזית, על תשלומי שוחד לאזרחים תמורת הצבעתם בהיקפים עצומים, אינני מוכן להסתפק בהכחשות ובהצהרות מרגיעות מצד גורמים במערכת הביטחון ובפרקליטות. טענות חמורות כאלה מחייבות בירור יסודי, שקוף ובלתי תלוי.

שהרי כאשר חשדות כבדים כאלה מרחפים באוויר, האמירות כי "הבחירות התנהלו כסדרן" או כי "לא נמצאו ראיות לזיוף בבחירות" אינן יכולות לשמש תחליף לחקירה. כל עוד לא התבררו החשדות עד תום, לא ניתן להתעלם מן השאלות הקשות המרחפות מעל הלגיטימיות של תוצאות הבחירות.

ובדיוק כפי שבמהלך המלחמה שמענו קריאות חוזרות ונשנות "לעצור את המלחמה בכל מחיר" ולהיכנע לתנאי החוטפים, כך נשמעות כעת קריאות "לעבור הלאה בכל מחיר", לקבל את התוצאות ולהמשיך בהליך הפוליטי תחת חותמתה המשפטית של ועדת הבחירות.

אבל אני, בני עמי היקרים, נאמן לחזון הנביאים: "צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה".

משמעות הקריאה "להמשיך בכל מחיר", בטרם מוצו החשדות, עלולה להיות אחת: מתן פרס למי שפעלו, אם אכן פעלו, לשיבוש רצונו החופשי של הבוחר; ניהול משא ומתן תחת סחיטה; והפקדת עתיד המדינה בידי מי שביקשו לפגוע בריבונותה באמצעות מה שניתן לכנות פיגוע טרור רך.

אולם בעיניי, הסכנה חמורה אף יותר. קו אחד, מוסרי ולא עובדתי, מחבר בין לקחי 7 באוקטובר לבין השאלות הקשות העולות בעקבות 27 באוקטובר: הסכנה שבכניעה ללחצים, בהתעלמות מסימני אזהרה ובהעדפת השקט המדומה על פני בירור האמת. הפעם אין די בהאשמת הקונספציה. יש לבחון גם את התנהלותם של גורמי אכיפת החוק ושל ראשי המחנות הפוליטיים, ולברר אם החלטותיהם אפשרו פגיעה בטוהר הבחירות.

ואנוכי, בני עמי היקרים, אינני יכול עוד לחיות עם השקר. אינני מוכן להסתתר מאחורי ניסוחים מעורפלים, להעמיד פנים שהכול כשורה או להימנע מהצבת השאלות הקשות ביותר. הגיעה השעה לפתוח את הקלפים, לעמוד לצד האמת ולהילחם בכוחות המבקשים להסתירה.

אני, השופט נעם סולברג, בנם של שאול ויהודית סולברג ונכדו של הרב שמעון דה פריס, המחויב למוסר היהודי, לנצח ישראל, לשלטון החוק ולהכרעת הבוחר, מבקש להצהיר ללא מורא וללא משחקי ניסוח: אינני מוכן להכפיף את בירור האמת לתכתיבים פוליטיים או ללחצים מצד גורם כלשהו.

אינני מוכן להיות שותף למיצג תיאטרלי אבסורדי, שבו מצופה מאיתנו לחייך למצלמות, לדקלם ש"הכול תקין" ולשמש עלי תאנה להחלטות שלא עמדו במבחן הבירור הציבורי והמשפטי הנדרש.

אינני מוכן עוד לשתף פעולה עם מדיניות שלטעמי מסכנת זה שנים את ביטחונה ואת חוסנה של ישראל. האחריות העליונה שלי נתונה לעם ישראל, להגנה על ריבונותו ולשמירה על יסודות המשטר הדמוקרטי.

וכשם שסירבנו לעצור את הלחימה מול האויב שמעבר לגבול ללא הכרעה, כך אסור לנו לעצור כעת את חקירת האמת או להכשיר תוצאות שהועלו לגביהן חשדות חמורים בטרם התבררו. מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה לנהל משא ומתן עם חוטפים, ואינה רשאית לקבל החלטות גורליות כאשר אקדח טעון, ולו כמטאפורה, מופנה לרקתה.

ולראש הממשלה ולשריו אני מבקש לומר את אשר על ליבי זה זמן רב: מי שחששו ולא העזו לפטר את היועצת המשפטית לממשלה במועד, מי שרעדו מפני "משבר חוקתי" וברחו ממאבק על סמכויות השלטון, נושאים בעיניי באחריות פוליטית למציאות שנוצרה. ההימנעות מהכרעות קשות אינה מונעת בהכרח משברים; לעיתים היא רק דוחה אותם עד שהם מתפרצים במלוא עוצמתם.

לפיכך, מתוקף תפקידי כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית וכמשנה לנשיא בית המשפט העליון, ולמען אוכל להביט לכם ולאבות אבותיי בעיניים, אני קורא לנקוט לאלתר את כל הצעדים החוקיים הדרושים לבירור החשדות, ולבחון את האפשרות לעכב, בהתאם לסמכויות הקבועות בדין, את המשך הליך הטלת המנדט להרכבת הממשלה עד להכרעה בשאלות המהותיות שהתעוררו.

כצעד ראשון להשבת אמון הציבור ולשמירה על ריבונות המדינה, אני דורש:

השלמת חקירת השב"כ בנוגע לחשדות שהועלו, ללא מורא וללא משוא פנים, תוך הבטחת עצמאות החקירה ובחינת כל חשש לניגוד עניינים מצד הגורמים האמונים על הפיקוח עליה, לרבות בחינת התנהלות היועצת המשפטית לממשלה והגיבוי שהעניקה בפרשת הפצ"רית.

חקירת התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה, ככל שקיים בסיס ראייתי לחשד למעורבותה בשיבוש בירור האמת או בשיתוף פעולה פסול עם גורמים שפגעו בטוהר הבחירות, והעמדתה לדין אם יימצאו לכך ראיות המצדיקות זאת.

חקירת ראשי המפלגות הערביות, עוזריהם ויועציהם, וכן עובדי קלפיות ופעילים, ככל שקיימות ראיות הקושרות מי מהם לעבירות בחירות, והעמדת החשודים לדין אם החשדות נגדם יתבררו כנכונים.

הקמת ממשלת אחדות־ברזל בין כלל המחנות והמפלגות היהודיות, בהובלת ראש המפלגה הגדולה והגוש הגדול ביותר, כדי לסכל את מזימתם של מי שביקשו לפרק אותנו מבפנים ולהשיב למדינה את יציבותה ואת ריבונותה.

ולבסוף, אחיי ורעיי,

הזיכרון ההיסטורי שלנו, מהשואה דרך מחדל מלחמת יום הכיפורים ועד לטבח שבעה באוקטובר, לימד אותנו בדרך הכואבת והמדממת ביותר לאן עלולות להוביל קונספציות, התעלמות מאזהרות, פילוג וכניעה מול איומים.

השעה הזו דורשת מאיתנו להיות עם קשה עורף מול אויבינו ומבקשי רעתנו, אך גם עם היודע להתאחד בשעת מבחן. היא דורשת מאיתנו אחדות יצוקה בין המחנות והמפלגות הציוניות, ונכונות להציב את עתיד המדינה מעל לחשבונות הפוליטיים של השעה.

מול מי שביקשו לפרק את הבית מבפנים, עלינו לחולל "ונהפוך הוא" ברוח מגילת אסתר, ולהיזכר בדברי דוד המלך:

"חֶרֶב פָּתְחוּ רְשָׁעִים וְדָרְכוּ קַשְׁתָּם... לִטְבוֹחַ יִשְׁרֵי דָרֶךְ. חַרְבָּם תָּבוֹא בְלִבָּם, וְקַשְׁתוֹתָם תִּשָּׁבַרְנָה".

תודה לכם, ולילה טוב לציון הנפדית משביה.