ממגדלי משרדים חדשניים במרכזי העסקים ועד למבני מגורים יוקרתיים ופרויקטים רחבי היקף של התחדשות עירונית, השפה העיצובית הופכת מודרנית ונקייה. הקירות המטוייחים והחיפויים הישנים, שסבלו מבלאי מהיר, סדקים וסכנת נשירה בעקבות האקלים הישראלי, מפנים את מקומם לפתרונות הנדסיים חכמים, ברי קיימא ובעלי נוכחות אדריכלית עוצמתית.

מי שמובילה את השינוי הזה בשטח היא חברת פסאדטק (FacadeTech), המתמחה בייצוג בלעדי בישראל של יצרנים עולמיים ובפתרונות מעטפת מתקדמים בשיטת ההתקנה היבשה. פסאדטק מחברת בין תכנון אדריכלי פורץ דרך לבין הנדסה קפדנית, ומקדמת בישראל את שיטת החזית המאווררת (Ventilated Facade), תוך שימוש בחומרים עמידים וגמישים עיצובית, ובראשם האלומיניום.

כיצד עובדת הטכנולוגיה ששומרת על שלד המבנה לדורות, מדוע חיפויי האלומיניום הפכו למוצר המבוקש ביותר, ומה מייחד את מודל העבודה הכולל שמציעה פסאדטק ליזמים ואדריכלים בישראל?

חזית מאווררת: הטכנולוגיה ההנדסית שהחליפה את שיטות העבר

כדי להבין את הבשורה שמביאה פסאדטק לענף הבנייה, חשוב להכיר את הפער בין שיטות העבר לסטנדרט הנוכחי. במשך עשרות שנים נהגו לחפות מבנים בישראל בשיטה "רטובה", כלומר הדבקה ישירה של אריחים או לוחות לקיר הבטון בעזרת דבקים ומלט. עם השנים, השילוב של קרינת שמש עזה, לחות גבוהה, תנודות טבעיות של השלד וגשמים הוביל להיחלשות הדבק, חדירת רטיבות ואף סכנת נשירת אריחים מסוכנת.

המענה ההנדסי של פסאדטק מבוסס על שיטת החזית המאווררת בהתקנה יבשה. בשיטה זו, לוחות החיפוי אינם מודבקים ישירות לקיר, אלא מעוגנים באופן מכני על גבי קונסטרוקציית מתכת ייעודית (אלומיניום או פלדה). בין קיר המבנה ללוחות החיפוי נוצר מרווח אוויר רציף ומבוקר המייצר את "אפקט הארובה" (Chimney Effect):

בקיץ הישראלי: האוויר החם שנלכד במרווח עולה למעלה ונפלט מפתחי האוורור בגג, ובמקומו נשאב אוויר קריר יותר מתחתית המבנה. זרימה זו מונעת התחממות ישירה של קירות המבנה וחוסכת בעלויות מיזוג האוויר.

בחורף: המרווח משמש כחוצץ תרמי מצוין, ומונע מעבר קור אל תוך הדירות. בנוסף, מי גשם או לחות שחודרים מתנקזים ומתאדים במהירות, ללא כל מגע עם קירות הבטון, מה שמחסל את בעיות העובש והרטיבות לצמיתות.

היתרונות של מערכות החיפוי המתקדמות שמספקת פסאדטק

המעבר לשיטות המעטפת המתקדמות של פסאדטק מספק שורה ארוכה של יתרונות הנדסיים, כלכליים וסביבתיים:

בידוד תרמי ואקוסטי מעולה: בתוך המרווח שנוצר מותקן לרוב בידוד איכותי (כגון צמר סלעים), דבר שמביא לחיסכון משמעותי בצריכת החשמל לצד שקט ושלווה מפני רעשי הרחוב. בנייה ירוקה ועמידה בתקנים: המערכות עומדות בתקני בנייה ירוקה מחמירים, מפחיתות פסולת באתר הבנייה, מבוססות על חומרים הניתנים למחזור ואינן עושות שימוש בדבקים רעילים. בטיחות הנדסית מקסימלית: העיגון המכני היבש מבטיח יציבות מלאה ללא תלות באורך חיי הדבק, ומונע לחלוטין סכנות נשירה. עמידות באקלים מקומי: החומרים עמידים בפני רסס מלח באזורי החוף, סופות חול, גשם וקרינת שמש חזקה.

מדוע חיפויי אלומיניום מובילים את הבחירה של האדריכלים?

בתוך מגוון החומרים שמייבאת ומבצעת החברה, חיפויי אלומיניום זוכים לביקוש שיא עבור חיפויי חוץ, שדרוג מרפסות, קורות דקורטיביות והצללות.

המומחים של פסאדטק מצביעים על מספר יתרונות מובהקים שהופכים את האלומיניום לבחירה הטבעית:

משקל קל ויתרון קריטי להתחדשות עירונית: אלומיניום הוא חומר קל משקל שאינו מעמיס משקל עודף על שלד הבניין. תכונה זו הופכת אותו לפתרון המושלם לפרויקטים של תמ"א 38 וחיזוק מבנים ישנים, שבהם נדרש חידוש מראה המעטפת מבלי לפגוע ביציבות ההנדסית של המבנה המקורי.

חופש תכנוני ועיצובי מלא: הלוחות ניתנים לכיפוף, חיתוך וחירור מדויק בלייזר ( CNC ), מה שמאפשר לאדריכלים לעצב משרביות מרהיבות, אלמנטים תלת ממדיים והצללות מעוצבות בהתאמה אישית מלאה.

אפס תחזוקה ועמידות לקורוזיה: האלומיניום מייצר שכבת הגנה טבעית המונעת חלודה. בשילוב שיטות צביעה מתקדמות בתנור או אילגון (אנודייז), המעטפת שומרת על גוון עשיר ומראה חדש לאורך עשרות שנים ללא צורך בטיפולי תחזוקה יקרים.

עושר של גוונים וטקסטורות: באמצעות טכנולוגיות צביעה מתקדמות, פסאדטק מספקת לוחות אלומיניום במראה עץ חם וטבעי, בטון חשוף, מתכת מוברשת או בכל גוון מקטלוג ה- RAL הבינלאומי.

קשת החומרים הרחבה של פסאדטק: התאמה מדויקת לכל פרויקט

כדי לתת מענה כולל לכל דרישה אדריכלית, פסאדטק מייבאת ומייצגת יצרנים בינלאומיים מובילים במגוון חומרי חיפוי נוספים, הניתנים גם לשילוב הרמוני זה לצד זה:

פייבר צמנט ( Fiber Cement): לוחות צמנט מחוזקים בסיבים מינרליים המעניקים חזות טבעית ומודרנית, עם עמידות מעולה בפני אש ופגיעות מכניות.

לוחות HPL (High Pressure Laminate): לוחות דחוסים בלחץ גבוה במיוחד, המציעים עמידות מרבית לשריטות, קרינת שמש וגרפיטי, ומגיעים במגוון מרשים של צבעים וטקסטורות עץ טבעי.

גרניט פורצלן: לוחות דקים בפורמט ענק המדמים שיש, אבן טבעית ובטון, עם רמת ספיגות אפסית ועמידות מלאה בשחיקה.

לוחות נחושת ומתכות ייחודיות: חיפויים יוקרתיים לפרויקטים בעלי אמירה אדריכלית מיוחדת, המקבלים שכבת פטינה טבעית המשתבחת עם השנים.

היתרון של פסאדטק: מפתרון תכנוני ועד גמר ביצוע תחת קורת גג אחת

המעבר לשיטת החזית המאווררת אינו מסתכם ברכישת חומרים, אלא מחייב ניסיון הנדסי עשיר. תכנון לא מדויק של קונסטרוקציית המתכת, חישוב שגוי של עומסי רוח או התקנה בלתי מקצועית עלולים לפגוע בעמידות המעטפת ולגרום לנזקים כבדים.

כאן נכנס היתרון התחרותי המובהק של חברת פסאדטק. בניגוד לספקים שמסתפקים רק במכירת הלוחות, פסאדטק מספקת פתרון הנדסי וביצועי מלא (Turnkey) ומלווה את הפרויקט בכל שלביו:

שלב התכנון המוקדם: עבודה צמודה מול האדריכלים ויועצי המעטפת, בחירת החומרים המתאימים ביותר לתקציב ולחזון העיצובי, ותכנון פרטי העיגון והקונסטרוקציה בהתאם לתקני הבטיחות והאש. אספקה וייבוא בלעדי: ייבוא ישיר של החומרים המתקדמים ביותר מהיצרנים המובילים בעולם, תוך הקפדה על תווי תקן בינלאומיים וישראליים. ביצוע מקצועי בשטח: צוותי התקנה מנוסים ומיומנים של החברה מבצעים את עבודת ההתקנה היבשה בדיוק הנדסי מרבי, תחת פיקוח ובקרה קפדניים עד למסירת הפרויקט.

מעטפת האחריות והליווי המלא של פסאדטק מעניקים שקט נפשי מלא ליזמים, לקבלנים ולדיירים, בידיעה שהבניין שלהם מוגן, עמיד ומרשים לשנים רבות.

בונים את המחר: הסטנדרט החדש של הבנייה בישראל

שוק הנדל"ן המקומי מתקדם בקצב מהיר. הדיירים והמשקיעים מבינים כיום שערכו של נכס אינו נקבע רק על פי החלל הפנימי, אלא בראש ובראשונה על פי איכות המעטפת החיצונית שלו. בניין בעל חזית מאווררת, חיפויי אלומיניום ובידוד תרמי מתקדם הוא מבנה ששומר על ערכו, חוסך בהוצאות אנרגיה ומספק איכות חיים גבוהה.

באמצעות שילוב בין החומרים הטובים בעולם, מומחיות הנדסית וביצוע חסר פשרות, חברת פסאדטק ממשיכה להוביל את תחום חיפויי המבנים בישראל ומציבה רף חדש של איכות, אסתטיקה וקיימות.

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

נייד ליצירת קשר: 054-8272688

כתובת המשרד: רח' השיזף 19, א.ת. אבן יהודה

דוא"ל: info@facadetech.co.il

שעות פעילות: ימים א' עד ה': 09:00 עד 18:00 יום ו': 09:00 עד 14:00

למידע מקצועי וצפייה בפרויקטים: בקרו באתר הרשמי של פסאדטק פתרונות חיפוי ומעטפת