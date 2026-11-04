רותם סלע, מייסד ומנכ"ל הוצאת הספרים סלע מאיר, קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להכיר בתוצאות הבחירות לכנסת ה-26 ולפעול להקמת ממשלה ציונית רחבה, תוך המשך חקירת החשדות להתערבות זרה ולשיבוש הליך הבחירות.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב סלע: "הסיפור של הבחירות האלו נגמר. הן חתומות. תפסיקו לעסוק בזה. זה מזיק ומיותר".

סלע הבהיר כי אין בדבריו כדי להמעיט בחומרת החשדות שנחשפו לאחר הבחירות, אך טען כי הדרך להתמודד איתם אינה באמצעות ערעור האמון בתוצאות.

"נעשו פשעים, אולי פשעים נוראים וניסיונות של ממלכות רשע זרות לשבש את הפוליטיקה הישראלית כדי להרוס את המדינה", כתב.

עם זאת, הוסיף כי "הדרך להילחם בניסיונות השיבוש האלו איננה קמפיין לערעור האמון בבחירות בשם הצדק, אלא התעלות פוליטית לגודל השעה והושטת יד למחנה השינוי".

בהמשך טען סלע כי המשך העימותים בין הליכוד למפלגות הציוניות האחרות עלול לפגוע באינטרס הלאומי, וקרא להעדיף שיתוף פעולה פוליטי על פני המחלוקות בין המפלגות.

"הגוש הפלסטיני ינצח רק אם השנאה, האגו והנרקיסיזם סביב ההבדלים הקטנים בין הליכוד למפלגות הציוניות ימשיכו לגבור על האינטרס הלאומי הברור: עבודה משותפת", כתב.

סלע פנה ישירות לנתניהו וקרא לו להוביל מהלך להקמת ממשלת אחדות רחבה: "נתניהו מבין את גודל האתגר. הוא ייטיב לעשות אם יקדים להודיע לציבור, לבוחריו ולמנהיגי האופוזיציה את הברור מאליו - המענה למתקפה על תשתית הריבונות שלנו הוא אחדות".

לדבריו, הכוחות שהובילו את ישראל במלחמה לאחר מתקפת 7 באוקטובר מסוגלים להתמודד גם עם האתגרים הפוליטיים והלאומיים הנוכחיים.

סלע הציע להקים ממשלה לאומית-ציונית רחבה, שקווי היסוד שלה ינוסחו במשותף על ידי המפלגות השותפות, וכך גם חלוקת התפקידים והאחריות לניהול המדינה.

"קווי היסוד של ממשלה לאומית-ציונית "על מלא" ינוסחו יחד על ידי המפלגות שמצביעיהן מאוחדים סביב אמונה יוקדת בפרויקט הלאומי. חלוקת התפקידים תתבצע בהתאם, מתוך שותפות מלאה בהובלת המדינה", כתב.

הוא הדגיש כי אין להחרים מפלגות בשל מחלוקות פוליטיות, למעט מפלגות שלדבריו "מתקשות לגנות רצח יהודים. עידן החרמות תם".

הוא הוסיף כי ממשלה כזו תוכל להוביל את המדינה בשנים הקרובות, להתמודד עם האתגרים הביטחוניים ולחזק את המפעל הציוני: "ההנהגה החדשה הזו, שמצביעיה התגייסו והובילו את המערכה המורכבת ביותר שידעה ישראל מאז מלחמת העצמאות, תוביל את בניית הקומה הבאה של הפרויקט הציוני. יחד נפרק את האיום שמציב הגוש הפלסטיני, המבקש ליצור אוטונומיה של טרור ושנאה שתביא ל-7 באוקטובר מבית. יחד ננצח".

את דבריו חתם בקריאה: "תפסיקו להתבכיין. תתחילו לבנות".

בהמשך התפתח דיון בתגובות לפוסט, לאחר שאחד הגולשים חלק על עמדתו של סלע וטען כי יש לפסול קולות שניתנו בתמורה לשוחד בחירות. הגולש טען כי על פי תקדימים משפטיים, די בהוכחת התארגנות למתן שוחד בחירות ואין צורך להוכיח בנפרד שכל מצביע קיבל תמורה. עוד טען כי חקירת החשדות לשוחד בחירות מטויחת. מדובר בטענותיו של הגולש, ולא בקביעה משפטית או בממצא חקירתי.

בתגובה הבהיר סלע כי לשיטתו אין סתירה בין הקמת ממשלה לבין חקירת החשדות לעבירות בחירות. "צריך להקים ממשלה כאילו הבחירות לא נעשו פשעים, ולחקור את הפשעים כאילו אין צורך להקים עכשיו ממשלה", כתב. הוא הזהיר כי התמקדות בלעדית בחקירת החשדות, ללא ניסיון לקדם מהלך פוליטי רחב, עלולה להוביל להפסד בשתי החזיתות. "אם תתמקד רק בחקירת הפשעים ולא תעשה פוליטיקה לאומית, תפסיד גם את הצ'אנס לממשלה לאומית רחבה וגם את הבחירות הבאות", סיכם.