"מה שעות הפעילות?", "כמה זה עולה?", "יש תור לשבוע הבא?". בעסק קטן שאלות כאלה מגיעות לוואטסאפ עשרות פעמים בשבוע, ועל רובן עונה בעל העסק בעצמו, בין לקוח ללקוח. אבל התשובה היא רק ההתחלה. אחריה צריך לרשום את הפרטים, לעדכן את היומן, להעביר לעובד שיגיע ללקוח, לזכור לשלוח הצעת מחיר ולבדוק בסוף החודש מי עוד לא שילם.

כל אחד מהשלבים האלה קצר. מה שמכביד הוא המעבר ביניהם, שבו מידע עובר מאדם לאדם ומכלי לכלי, ובדרך משהו הולך לאיבוד. בעסק עם כמה עובדים זה נשמע כמו "לא ידעתי שהוא ביקש לדחות" או "חשבתי שאתה חוזר אליו". בסוף הלקוח הוא זה שמחכה.

איפה המידע נתקע

כדאי להתחיל בשאלה פשוטה: איפה בעסק שלכם אותו מידע נכתב יותר מפעם אחת? אצל רוב העסקים הקטנים התשובה נמצאת בארבעה מקומות.

הראשון הוא השירות. פנייה בוואטסאפ שדורשת טיפול של אדם מגיעה לרוב כצילום מסך בקבוצה של הצוות, בלי ההקשר ובלי לדעת מי לוקח אותה. השני הוא המכירות: הצעת מחיר שנשלחה ולא נענתה היא בדרך כלל לא "לא", אלא הצעה שאף אחד לא זכר לחזור אליה. השלישי הוא התפעול, כשלקוח ביקש לשנות מועד ומי שקיבל את הבקשה לא עדכן את היומן. הרביעי הוא הגבייה, שבה חשבונית פתוחה מחכה עד שמישהו ימצא זמן להתקשר.

בכל אחד מהמקומות האלה הבעיה זהה. המידע קיים, אבל הוא לא עובר לבד לשלב הבא.

מה אפשר להעביר לכלים

הצעד הראשון לא דורש הרבה. תשובות מהירות והודעת היעדרות ב-WhatsApp Business, תזכורות אוטומטיות במערכת זימון התורים ותזכורות תשלום בתוכנת החשבוניות כבר מורידות חלק מהעומס. שווה להקדיש כמה דקות להגדרות, כדי שהתזכורות לא יישלחו בשבת ובחג ושההודעות ייכתבו בשפה של העסק ולא בנוסח הגנרי של המערכת.

הצעד הבא הוא לחבר בין השלבים. סוכן AI יכול לענות ללקוח מתוך המידע של העסק, ובאותה הזדמנות לרשום את הפנייה, לבדוק זמינות ביומן ולהעביר לעובד הנכון את מה שדורש אדם, עם כל הפרטים. הצעת מחיר שנשלחה יכולה לפתוח לבד תזכורת לחזור ללקוח אחרי שלושה ימים. וכשהעבודה מסתיימת, החשבונית יוצאת בלי שמישהו יקליד את הפרטים שוב.

מי שרוצים לעשות את זה בצורה מסודרת יכולים להיעזר במדריך לאוטומציה לעסקים קטנים, שמסביר אילו תהליכים כדאי לחבר קודם, איך בוחרים כלים ואיך מודדים את התוצאה.

דוגמה: חברת שיפוצים קטנה

ניקח חברת שיפוצים עם מנהלת משרד ושלושה אנשי צוות בשטח. הלקוחות פונים בוואטסאפ ובטלפון, מנהלת המשרד מתאמת ביקורים ביומן, הצעות המחיר נכתבות בערב על ידי הבעלים, והצוות מקבל את הכתובות בקבוצה. כשמשהו משתנה, מישהו צריך לזכור לעדכן את כולם.

סדר עבודה סביר בשבילה מתחיל במענה אוטומטי לשאלות הקבועות, כמו אזורי שירות, זמני הגעה ועלות ביקור, ובהעברה מסודרת של כל פנייה רצינית למנהלת המשרד. אחר כך כל ביקור שנקבע ביומן שולח ללקוח תזכורת ולאיש הצוות את הכתובת והפרטים. ובסוף, כל הצעת מחיר שנשלחה פותחת מעקב, כדי שאף לקוח מתלבט לא יישכח. כל שלב נבדק כמה שבועות לפני שעוברים לבא.

מה משאירים לאדם

תלונה של לקוח, בקשה חריגה במחיר, שיחה רגישה, וכל מקום שבו טעות אחת עלולה לעלות בלקוח. אוטומציה טובה לא מחליפה את בעל העסק ואת הצוות בשיחות האלה. היא מפנה להם זמן בשבילן, ומביאה אותם אליהן עם כל המידע שכבר נאסף.

כדאי לזכור גם שחוק הגנת הפרטיות חל על עסק קטן בדיוק כמו על גדול. לפני שמחברים כלי חדש, בודקים איפה נשמרים פרטי הלקוחות ומי יכול לגשת אליהם.

בשורה התחתונה

שעה ביום של העתקה, תזכורות ובירורים בין אנשים היא כ-20 שעות בחודש. גם אם רק חצי מהן חוזרות אליכם, זה זמן שאפשר להשקיע בלקוחות, בצוות, או פשוט לסיים את יום העבודה בשעה סבירה.