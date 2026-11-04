מה תוקפה של ממשלת ישראל ומה מקור סמכותה להנהיג את העם, לחייבו לצאת למלחמה, לשלם ארנונה, מיסים וכד'?

האחריות והסמכות על הנהגת כלל התחומים המדיניים והציבוריים בעם ישראל היושב בארצו נתונה בידי "אוטוריטת המלכות". בזמן שיש בית דין של "סנהדרין גדולה" מוטל עליהם למנות מלך בישראל שינהיג את העם במישורים הללו - בדומה למונרכיה. בזמן שאין "סנהדרין גדולה", בדומה להיום, האחריות והסמכות על התחומים הללו ניתנת לעם ישראל עצמו או לנציגים בהם הוא בוחר - בדומה לדמוקרטיה. למעשה, העם בוחר את נציגיו לכנסת ישראל - "הרשות המחוקקת", והנציגים בוחרים את הממשלה - "הרשות המבצעת".

העיקרון המנחה הוא ש"הולכים לפי הרוב". הנציגים שנבחרים ע"י רוב העם מקבלים את הסמכות והאחריות להנהיג את כל העם בכלל התחומים הללו. לכן יש תוקף לכנסת ישראל לחוקק חוקים, ויש סמכות לממשלת ישראל לקבל החלטות במגוון תחומים בשביל העם כולו ואף לצוות על האזרחים להתגייס לצבא ולצאת למלחמה תוך חירוף נפשם.

למרות שיש מעמד מכובד וזכויות שונות גם לאזרחים שאינם יהודים, בדומה למעמד של "גר תושב", הנהגת עם ישראל יונקת את תוקפה וסמכותה מהעם היהודי בלבד. במשתמע, הנהגה הנקבעת ע"י מיעוט מהעם מאבדת את מקור תוקפה, ולכן ממשלה הנבחרת ע"י מיעוט יהודי בכנסת ישראל בצירוף מפלגות ערביות ומכריעה את הרוב היהודי שבכנסת, אין בסמכותה להנהיג את עם ישראל. מובן מאד מדוע כשהוקמה ממשלת מיעוט לאחר מלחמת יום הכיפורים, הרב צב"י קוק זצ"ל כתב שאין חילול ה' גדול מזה.

הרב גורן זצ"ל כתב שיקול נוסף לעיקרון הנ"ל. בימי בית ראשון התגלעה מחלוקת בעם ישראל היושב בירושלים בדבר הגישה שיש לנקוט למול סנחריב מלך אשור שצר על העיר ודרש את כניעתה. חזקיה המלך בהתאם להוראת ישעיהו הנביא קרא לעמידה איתנה של העם ושלל את הכניעה. לעומתו, שבנא הסופר קרא לכניעה לסנחריב. רוב העם קיבל את עמדתו של שבנא. ישעיהו הנביא אמר לחזקיה המלך כי "קשר רשעים אינו מן המניין" ולא הולכים לפי הרוב במקרה שהוא מורכב מרשעים. במשתמע, כתב הרב גורן זצ"ל, היות ובמפלגות הערביות בכנסת יש שמתנגדים לזכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, אין הם מצטרפים לרוב.

גם במגילת העצמאות, נקבע עיקרון היסוד של המדינה בהיותה מדינה יהודית, כלומר מונהגת ע"י רוב העם היהודי. עיקרון זה מתבסס גם על השיקולים האלמנטריים של ביטחון, כלכלה, התיישבות וכד', בהם יכול להיווצר פער בין האינטרס היהודי לאינטרס הערבי. כך הוא למעשה המצב כיום, כפי שניתן לראות במצע של המפלגות הערביות המבוסס על שאיפות לאומיות אנטי ישראליות.

עוד כחודש נחגוג את חג האורים, חג החנוכה. כל מהותו של החג היא חזרת השלטון היהודי לעם ישראל בארצו. עד אז, במשך כל התקופה של בית שני, נשלטנו ע"י הפרסים והיוונים. בחנוכה השתחררנו מעול העמים והקמנו שלטון יהודי עצמאי בארצנו. חלילה לנו מלהשיל מעלינו את הזכות והחובה לבסס באופן מלא מדינה יהודית עצמאית בארצנו.

הכותב הוא סא"ל במיל'