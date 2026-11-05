"אם רק הייתי קונה וילה במרכז לפני 10 שנים"… בזמן שבכנסת רבים מי יאמר "עלה בידי" החלום הישראלי על בית פרטי עם חצר ענקית הולך ומתרחק. כשאפילו בערי הפריפריה מחירי צמודי הקרקע כבר חצו את רף השלושה מיליון שקלים…

על רקע זה נפתחת בימים אלה בירוחם קבוצת בנייה ל-16 וילות פרטיות בשכונת המכתש: מגרשים ענקיים של 330 עד 500 מ"ר ליחידה, עם תב"ע מאושרת (רמ"י) שמאפשרת זכויות בנייה מקסימליות עם אפשרות לבריכה פרטית ואפילו יחידות אירוח.

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קבוצות הבנייה הם לא דבר חדש… בכל יישוב שאתם מכירים יש מאות דירות שנבנו בשיטה הזו, והרעיון הוא פשוט: במקום לרכוש בית מיזם הרוכשים קונים את הקרקע יחד ומכניסים את הרווח היזמי שעומד על 15-20% לכיס שלהם.

בהמשך ממנים נציגות שבוחרת חברת ניהול מקצועית שמלווה את תהליך הבנייה וכך עם אפס התעסקות מחד וחיסכון מקסימלי מאידך אפשר להגיע בקצה לוילה פרטית במאות אלפי שקלים מתחת למחיר השוק.

"זו לא עסקה שמתאימה לכל אחד. אומר דביר דימרי שמשווק את המגרשים בימים אלו - אסטרטגיה קודמת לטקטיקה, ומי שלא מבין לגמרי את המשמעויות לא נכנס".

מעבר לעסקה עצמה, דימרי מצביע על המהפך שעוברת ירוחם: הסכם גג בהיקף של כ-2 מיליארד ש''ח שנחתם עם המדינה, תכנון של כ-7,000 יחידות דיור חדשות ב-11 שכונות, והטבת מס של 18% שמחזירה למשפחה בממוצע כ-5,000 ש''ח בחודש

"רוב המגרשים בשכונת המכתש שווקו לציבור הדתי לאומי -מהגרעין של הישיבה המקומית עד למשקיעים שאולי יבואו לגור, אבל בודדים הרוכשים עם מגרשים כאלו ענקיים: 330 -500 מ''ר, מדובר בחד משפחתי על מלא ולא דירות גן גג או קוטג טורי - והמספרים אומרים הכל: מתוך 248 יח''ד ששווקו בשכונת המכתש רק 39 מגרשים הם בגדלים הללו.

הלייב עם דביר דימרי צילום: ללא

להרשמה ללא עלות ללייב על הווילות בירוחם >>>

בלייב יסקור דימרי את העסקה לעומק וייבחנו השאלות הקריטיות שכל מי ששוקל להצטרף צריך לשאול:

כמה עולה באמת לבנות לבד, לעומת הצטרפות לקבוצה, ואיפה נחסך הכסף?

איך עובד המימון על הקרקע וכמה הון עצמי צריך להביא?

מהם לוחות הזמנים של פיתוח השכונה והבנייה, ומי מלווה את הקבוצה?

מה הסיכונים: למה בקבוצות רוכשים אין חוק מכר, ומה קורה אם התהליך מתארך?

למי העסקה מתאימה, למשפרי דיור או למשקיעים, ולמי היא לא?

מה פוטנציאל הרווח ובכמה נמכרים היום מגרשים דומים

"אנחנו פותחים את כל המספרים, כולל הסבר מקיף על המשמעות של קבוצת בנייה ולמי זה מתאים", מסכם דימרי. "מי שרוצה להבין איך זה עובד מוזמן להצטרף, בלי לקום מהספה".

יום שלישי, 17/11, בשעה 20:30 בזום