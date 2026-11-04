עו"ד אילן בומבך בריאיון לערוץ 7

הליכוד נערך להגיש ערעור לבית המשפט על תוצאות הבחירות, ובמסגרתו עשוי לדרוש קיום בחירות חוזרות. כך הודיע היום (רביעי) עו"ד אילן בומבך, היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד וסגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, בריאיון לערוץ 7.

לדבריו, בידי המפלגה מאות תלונות על אי־סדרים לכאורה בקלפיות, ולצדן חשדות להתערבות זרה בהליך הבחירות, המחייבים חקירה מקיפה לפני שניתן יהיה לקבוע אם טוהר הבחירות נשמר.

"אנחנו נגיש אותו לבית המשפט המחוזי, שיפעל כבית משפט לעניינים מנהליים. נצרף את התלונות, נצרף את התצהירים, נצרף את כל הראיות", אמר בומבך בהתייחסו לערעור המתוכנן. הוא ציין כי סעיף 86 לחוק הבחירות לכנסת קובע מסגרת זמן של 14 יום להגשת ערעור בחירות. כשנשאל אם מטרת המהלך היא להביא לבחירות חוזרות, השיב כי הדבר ייקבע בהתאם לממצאים, אך הוסיף: "ככל הנראה הממצאים מראים על הצורך בבחירות חוזרות בהחלט".

דבריו של בומבך נאמרו בעקבות התייחסותו של השופט נעם סולברג לחשדות הנוגעים להליך הבחירות. במהלך הריאיון הוצגה בפניו עמדת השופט, שלפיה הטלת דופי בתוצאות הבחירות היא סכנה של ממש. בומבך דחה את הטענה שלפיה עצם העלאת החשדות מצד הליכוד היא שמסכנת את אמון הציבור בתוצאות, וטען כי גם סולברג עמד על הצורך לבדוק את החשדות החמורים.

"גם השופט סולברג הביע את הצורך לחקור את מה שהוא הגדיר חשדות חמורים לטוהר הבחירות. הוא בא ודרש מהשב"כ לחקור במהירות המרבית", אמר. לדבריו, החשדות כוללים מעורבות של גורמים זרים, הזרמת כספים בהיקפים גדולים ואי־סדרים בקלפיות במגזר הערבי. בומבך התייחס גם להודעה שפרסם השב"כ וטען כי מדובר בפרשה שבה מעורבים יותר מאלף בני אדם. את הנתונים הללו הציג כחלק מהחשדות המחייבים בדיקה, ולא כממצאים שכבר הוכחו בהליך משפטי.

לצד החשדות להתערבות זרה, בומבך פירט את התלונות שהגיש הליכוד בנוגע להתנהלות בקלפיות. לטענתו, בין המקרים שעליהם התקבלו דיווחים היו הצבעות כפולות, שוחד בחירות והצבעות שבוצעו לכאורה בידי מלווים במקום הבוחרים שאותם ליוו. הוא הדגיש כי מדובר בתלונות שיש לברר את אמיתותן, ולא בקביעה שכל המעשים הנטענים אכן התרחשו.

"אני הגשתי 700 תלונות עם פרטים של אנשים, עם תעודות זהות, עם מספרי ניידים. חובה לדבר עם כל אחד ואחד מהם", אמר. לדבריו, חלק מהתלונות מגובות בעדויות ובפרטי קשר של אנשים שמסרו מידע על אירועים חריגים. בומבך טען כי אין להסתפק בהודעה כללית שלא נמצאה פגיעה בטוהר הבחירות, אלא יש לבדוק את המקרים הפרטניים ולבסס את המסקנות על ממצאי חקירה.

הוא התייחס גם להודעה שיצאה מוועדת הבחירות בשעות הבוקר, שלטענתו נוסחה באופן שגוי ותוקנה בהמשך. לדבריו, ההודעה יצרה רושם כאילו נקבע שלא הייתה כל פגיעה בטוהר הבחירות, בעוד שהחשדות הועברו לבדיקת המשטרה והשב"כ. בומבך עמד על כך שהעברת החומר לגורמי החקירה מעידה, לשיטתו, שהבירור עדיין נדרש.

סוגיה נוספת שהעלה נוגעת לשימוש ביישומונים להמרצת מצביעים. בומבך הזכיר את המחלוקת סביב תוכנת "אלקטור", וטען כי השימוש בה נאסר, בעוד שבמגזר הערבי נעשה לכאורה שימוש בכלים דיגיטליים וידניים דומים. לדבריו, הליכוד הציג מאות מקרים של שימוש פסול לכאורה באמצעים הללו, באופן שהעניק יתרון למפלגות מסוימות על פני אחרות.

"זה פגיעה בשוויון. זה פגיעה בטוהר הבחירות. אחד העקרונות הגדולים בבחירות זה שוויון. סעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת קובע את זה", אמר. מבחינתו, השאלה אינה מסתכמת בשימוש בתוכנה מסוימת, אלא בשאלה אם כל המפלגות התמודדו תחת אותם כללים והגבלות. גם טענות אלה, לדבריו, נכללות בחומר שהליכוד מבקש להביא לבחינה.

אחד ממוקדי הביקורת החריפים ביותר של בומבך היה אופן הטיפול של היועצת המשפטית לממשלה בחשדות להתערבות זרה. הוא טען כי במקום לאפשר חקירה נחושה, הגורמים המשפטיים מציבים מגבלות המעכבות את עבודת השב"כ. לדבריו, קיים חשש שהפרשה לא תיחקר במלואה.

"אני מביע חשש כבד שיש מי שיש לו אינטרס לבוא ולקבור את הפרשה הזאת", אמר. בומבך השווה בין הנחישות שלטענתו הפגינו רשויות האכיפה בחקירות ראש הממשלה לבין אופן הטיפול בחשדות הנוכחיים. הוא מתח ביקורת גם על אמצעי חקירה שלטענתו הופעלו שלא כחוק בתיקי נתניהו, והבהיר כי אינו מבקש לנקוט אמצעים בלתי חוקיים, אלא לאפשר לשב"כ להשתמש בסמכויותיו ובכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותו.

בומבך יצא במיוחד נגד הטענה, שאותה ייחס ליועצת המשפטית לממשלה, כי אין לפתוח בחקירה בהיעדר ראיות מספקות. "אם אין ראיות לא חוקרים? בדיוק להפך. חוקרים כשיש חשדות, כשעדיין אין ראיות, כדי לבוא ולבסס ראיות. זה המטרה של חקירה", אמר. לדבריו, דווקא החשדות להתערבות של מדינות וגופים זרים מחייבים שימוש באמצעים מתקדמים לבירור העובדות, ולא צמצום אפשרויות החקירה.

"יש התערבות של מדינות זרות, של גופים זרים, חייבים להשתמש פה בכל האמצעים הטכנולוגיים. לא יכול להיות שיכבלו את ידי השב"כ", טען. הדברים נאמרו כעמדתו של בומבך ביחס לחשדות, ולא כהצגת ממצאי חקירה המוכיחים התערבות כזאת.

במהלך הריאיון נשאל בומבך גם על הבהרתו של השופט סולברג, שלפיה גם אם יתגלו בעיות, לא בהכרח תהיה לכך השפעה על תוצאות הבחירות. בומבך חלק על האמירה וטען כי מוקדם לקבוע מסקנות לפני השלמת הבדיקות. לדבריו, מצד אחד נשמעות הודעות מרגיעות על תקינות ההליך, ומצד שני נדרשת חקירה של חשדות חמורים.

"אני טוען שיש צל כבד על טוהר הבחירות", אמר. "כל מה שראינו עם ההתערבות הזרה, יש חשש כבד שהבחירות האלה זוהמו". הוא הדגיש כי החשדות טרם הופרכו, ולשיטתו אין מקום לשלול מראש את האפשרות שממצאי החקירה ישפיעו על ההליך המשפטי הנוגע לתוצאות הבחירות.

כשנשאל על הטענה שהליכוד הכין מראש מתקפה על תוצאות הבחירות למקרה שלא ינצח, דחה אותה בומבך בתוקף. "האמירה הזאת היא אמירה מאוד חמורה. היא בלתי מבוססת", אמר. לדבריו, פעילותו המשפטית נשענת על תלונות ועדויות שהועברו אליו, ועל חובתו לבדוק אותן ולהביאן בפני הגורמים המוסמכים.

בומבך אף הבהיר כי מבחינתו יש להתייחס בחומרה לא רק לעבירות בחירות, אם יוכחו, אלא גם להגשת תלונות כוזבות. "אם התלונות האלה הן אכן נכונות, צריך לפעול פה בכל הכוח, כפי שאכן מתחייב. אם חלילה יש תלונה של מישהו שהיא לא נכונה, גם זו עבירה חמורה", אמר. עם זאת, הוסיף כי על סמך המידע שהועבר אליו אין לו סיבה להניח שהתלונות שהגיש אינן נכונות.

לקראת סיום הריאיון ביקש בומבך להבחין בין סוגי החשדות. לדבריו, אין מדובר בטענות להצבעה בשמם של נפטרים, אלא בחשדות להצבעות כפולות של אנשים חיים, להצבעות בידי מלווים במקום בוחרים, לשוחד בחירות ולשימוש פסול באמצעים להמרצת מצביעים. לצד אלה, טען כי התקבל מידע על חלוקת כספים, כרטיסי תדלוק וטובות הנאה אחרות במטרה להשפיע על הצבעתם של אזרחים.

בומבך שב והדגיש כי כל אלה מחייבים בדיקה יסודית, וכי בכוונת הליכוד לצרף את החומר לערעור הבחירות. "לא מספיק להגיד לא הייתה פגיעה בטוהר הבחירות. צריך לבוא ולהוכיח שזה אכן נעשה", אמר, והוסיף כי לשם כך יש לאפשר לשב"כ ולמשטרה למצות את החקירה. לדבריו, בהתאם לממצאים שייאספו, ידרוש הליכוד מבית המשפט לבחון גם את האפשרות לקיים בחירות חוזרות.