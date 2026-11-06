הרב יונה גודמן: משמעות או אושר

הרב יונה גודמן מתייחס בטור וידאו חדש במסגרת סדרת "חינוך בדורנו" בערוץ 7 לשאלה מה צריכה להיות המטרה המרכזית בחינוך ילדינו: השאיפה לאושר או החתירה לחיים של משמעות.

לדבריו, דווקא לנוכח המציאות הביטחונית והאפשרות של מאבקים ממושכים בשנים הקרובות, חשוב לחנך את הילדים להתמודד עם אתגרים מתוך תחושת משמעות.

בפתח דבריו ממחיש הרב גודמן עד כמה העיסוק באושר הפך למרכזי בחיינו. "תעשו תרגיל, תיכנסו לאמזון, תחפשו ספרים שיצאו על אושר, ועדיף לעשות את זה באנגלית. אני עשיתי את זה אתמול בערב, קיבלתי למעלה מ-70 אלף ספרים שמלמדים אותך איך להשיג אושר בחיים".

אלא שלדבריו, המציאות מחייבת הסתכלות רחבה יותר. הרב גודמן מספר על שיחה שקיים לאחרונה עם איש ביטחון בכיר, ומזהיר מפני הציפייה לחזרה מהירה לשגרה שקטה.

"מי שחושב שעוד שבוע-שבועיים ייגמרו כל המלחמות ונחיה בשקט, משלה את עצמו", הוא אומר. "ייתכן מאוד, הוא לא נביא ואני בוודאי לא, אבל ייתכן מאוד שבשנים הקרובות נמצא את עצמנו נאבקים על קיומנו, עם כל המשתמע מכך".

על רקע הדברים מציג הרב גודמן את המסר החינוכי המרכזי שלו: "אנחנו צריכים לחנך את ילדינו לאו דווקא לחיים של אושר. אושר זה התוצאה. אנחנו צריכים לבנות אצלם את ההבנה שאנחנו חותרים לחיים של משמעות. ממילא יבוא, גם יבוא האושר".