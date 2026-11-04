אבי פרחן מפגין מול בית הנשיא בדרישה לנתניהו ואיזנקוט להקים ממשלת ימין

עטוף בדגל ישראל, לאחר שיצא מביתו בנווה ים בארבע לפנות בוקר, התייצב היום (רביעי) אבי פרחן, מעקורי ימית ואלי סיני, מול בית הנשיא בירושלים.

פרחן הגיע למקום עם דרישה אחת מראש הממשלה בנימין נתניהו, מהרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ומיתר ראשי המפלגות הציוניות: להניח בצד את החרמות והמחלוקות הפוליטיות ולהקים ממשלת חירום לאומית.

"יצאתי הבוקר בשעה ארבע לפנות בוקר מנווה ים אל בית הנשיא לקרוא לראש הממשלה בנימין נתניהו, לרב־אלוף גדי איזנקוט ולכל ראשי המפלגות הציוניות: הקימו ממשלת חירום לאומית", אמר פרחן. לדבריו, על הממשלה שתקום להתמודד עם האיומים הביטחוניים בעזה, בצפון ומול איראן, ולפעול בשיתוף ארצות הברית נגד תוכנית הגרעין האיראנית.

פרחן, שחווה בחייו את פינוי ימית ואת פינוי אלי סיני, מבקש כעת לראות את המנהיגים הפוליטיים מתכנסים סביב מטרה משותפת. הוא הזכיר את ממשלות האחדות שהוקמו בעבר וקרא לראשי המפלגות ללמוד מהן. "כמו שעשו שמיר, פרס ורבין, הקימו ממשלת חירום לאומית, ממשלת אחדות לאומית שידעה לאחד את העם", אמר.

לדבריו, האיום האיראני מחייב שיתוף פעולה רחב, שאינו מסתכם בגבולות ישראל. "סוגיית האטום מאיימת לא רק על ישראל, אלא על העולם כולו, ובעיקר על אירופה וגם על ארצות הברית", טען. הוא סבור שממשלת אחדות ישראלית תוכל לחזק את מעמדה של המדינה מול הקהילה הבינלאומית ולסייע לה בהתמודדות עם האתגרים הביטחוניים.

אולם פרחן אינו מתעלם מהמכשול הפוליטי המרכזי בדרך לממשלה כזאת: החרמות ההדדיים בין ראשי המפלגות. כשנשאל כיצד ניתן לגשר על הפערים, ובפרט על התנגדותו של אביגדור ליברמן לשבת עם נתניהו, השיב בקריאה ישירה למנהיגים. "אני קורא למנהיגים שקראת בשמותם להפסיק עם החרמות, להפסיק עם השנאות. העם רוצה ממשלת חירום לאומית, ממשלה ציונית שתסיים את המלחמות בשלוש הגזרות, תאחד את העם ותתמודד עם הבעיות הכלכליות, המדיניות והאנטישמיות הגואה".

הוא ביקש שלא למקד את הדיון באישיות פוליטית אחת, אלא באחריות המשותפת של כלל המנהיגים. מבחינתו, המחלוקות בין המפלגות אינן יכולות להמשיך להכתיב את ההתנהלות בשעה שהמדינה מתמודדת עם איומים ביטחוניים ועם קשיים פנימיים. "אני לא רוצה להיכנס לפרסונה כזאת או אחרת. אני מדבר באופן כללי למנהיגים הציוניים להקים ממשלת אחדות לאומית. תפסיקו עם החרמות, תפסיקו עם השנאות, תאחדו את העם. תראו איזה קוטביות יש בעם, תפסיקו עם זה".

פרחן אף הפנה אזהרה כלפי מי שיפעל, לדבריו, לסיכול הקמתה של ממשלת אחדות. "אם יש אחדות, אני אומר לך, כמו שהיה בשעתו, כל העולם יישר קו איתנו", אמר, והוסיף: "אלה שיטרפדו את ממשלת האחדות הציונית, העם ישפוט אותם וגם ההיסטוריה תשפוט אותם".

לצד הקריאה לאחדות, פרחן הביע חשש עמוק מהקיטוב בחברה הישראלית. "אנחנו במצב של כמעט מלחמת אחים, אנחנו במצב של כמעט סכנה לקיום", הזהיר. הוא קשר בין הקרע הפנימי לבין החששות הביטחוניים שלו, וטען כי גורמים קיצוניים עלולים לנצל את המצב כדי לפגוע ביישובים ישראליים.

בהמשך דבריו הביע פרחן חשש מפני התחזקותן של המפלגות הערביות ומתוצאות הבחירות. הוא התייחס גם להצבעת הבדואים בנגב ומתח ביקורת על מדיניות ממשלות ישראל לאורך השנים. עם זאת, הקפיד להבהיר כי האזהרה שלו אינה מכוונת כלפי כלל הציבור הערבי. "לא כל ערביי ישראל, אבל הקיצוניים שביניהם, מתכוננים לעשות את מה שהיה באוקטובר, בשמחת תורה. הם מתכוננים לעשות את זה גם ביישובים ישראליים אחרים", טען. לדבריו, מדובר בחשש ביטחוני המחייב התייחסות, ולא במידע מבוסס שהציג במהלך השיחה.

כשנשאל על האפשרות לקיים בחירות חוזרות, כפי שדורשים גורמים מסוימים בימין, הביע פרחן הסתייגות. "זה לא מעשי לצערי. אני מקווה שלא נצטרך לבחירות חוזרות, אבל יכול להיות, ייתכן, אם לא תהיה אחדות", אמר. הוא הצביע על השינויים בעמדות המפלגות במהלך המגעים הפוליטיים, ובהם הווטו של ליברמן על שיתוף המפלגות הערביות והנכונות, לדבריו, של מפלגות בגוש האופוזיציה לשבת עם החרדים.

מבחינתו של פרחן, האפשרות להימנע מבחירות נוספות תלויה בנכונותם של ראשי המפלגות לשנות את גישתם. הוא אינו דורש מהם לוותר על עמדותיהם, אלא להפסיק את החרמות ולבחון הקמת ממשלה משותפת. זו הייתה גם הקריאה שעמה הגיע לפנות בוקר מנווה ים לירושלים, כשהוא עטוף בדגל ישראל: "הקימו ממשלת חירום לאומית, הקימו ממשלה ציונית".