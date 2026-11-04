אחרי שנים: משפחות יהודיות ביריחו

מבצע רכישה חשאי באזור יריחו נחשף היום (רביעי), עם כניסתן של משפחות יהודיות לשמונה בתים שנרכשו באזור.

מאחורי המבצע עמדו עסקאות לרכישת שמונת הבתים, לצד היערכות לקליטת המשפחות ולאבטחתן. המהלך נשמר בסוד עד לרגע הכניסה, וצוותי הכניסה והאבטחה נערכו מראש למבצע שהגיע היום לשיאו.

לדברי מובילי המהלך, שמונת הבתים ממוקמים על אדמות מדינה בשטח המועצה האזורית בנימין. חלקם נמצאים בפאתי יריחו, בסמוך לאתר הארכיאולוגי ארמונות החשמונאים ומתחת לחוות ארמונות החשמונאים.

המארגנים מדגישים כי הבתים נרכשו בכסף מלא וכי עסקאות הרכישה מגובות במסמכי בעלות.

את המהלך הובילה תנועת נחלה, בגיבוי ובליווי המועצה האזורית בנימין, במטרה לחדש את ההתיישבות היהודית באזור שהועבר לשליטת הרשות הפלסטינית במסגרת הסכמי אוסלו.

יו"ר תנועת נחלה, דניאלה וייס, אמרה: "תנועת נחלה הפועלת לפי תפיסת ההתיישבות של הרב לוינגר הציבה מטרה לאומית לחדש חיים יהודיים בערים הגדולות. היום אנו זוכים להמשך התגשמות חזון זה ופותחים פרק חדש בהיסטוריית ההתיישבות בעיר יריחו".

וייס הוסיפה כי המשפחות שנכנסו לבתים פועלות למימוש הפסוק: "ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה".

עבור ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, מדובר גם בסגירת מעגל אישית, כמעט שלושה עשורים לאחר שהיה בין מאות הנערים שהפגינו נגד מסירת יריחו במסגרת הסכמי אוסלו.

גנץ, שהיה אז בן 16, צעד עם מאות נערים אל העיר בלילה שבו פונתה. לדבריו, הוא היה בין האחרונים שיצאו ממנה. כעת, כשבנו שלו בן 16, הוא מלווה את כניסת המשפחות לבתים שנרכשו.

"הייתי בן 16 כשנכנסנו ליריחו בלילה שבו פינו אותה. מאות נערים צעדנו בחשכה אל העיר, מתוך תחושה שאסור להשלים עם ההפקרה הזאת. הייתי בקבוצה האחרונה שיצאה, והתמונה מהרגע ההוא נשארה איתי כל השנים", סיפר גנץ.

גנץ התייחס גם למשמעות המדינית של המהלך ואמר: "יריחו היא שער הכניסה של עם ישראל לארצו. בהסכמי אוסלו ישראל הפקירה אותה, ואנחנו משלמים עד היום את מחיר הבריחה. היום אנחנו מתחילים להפוך את הכיוון. מפרקים את הסכמי אוסלו במעשים - בית אחר בית, משפחה אחר משפחה".

גם הרב עוזיהו שרבף, חבר הנהלת תנועת נחלה ויו"ר עמותת הרחיבי הפועלת לגאולת בתים בחברון, התייחס לעיתוי הכניסה לבתים.

"מעשה אבות סימן לבנים", אמר הרב שרבף. "דווקא השבת פרשת חיי שרה בה מסופר על הקניין הראשון בארץ ישראל של אברהם אבינו אבי האומה, אנו זוכים להמשך קיום המצווה הגדולה הזו של ירושת הארץ והפעם בעיר יריחו".