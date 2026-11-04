הזמרת יהודית רביץ, שהשתתפה בעבר במחאת קפלן נגד הממשלה, מעוררת בימים האחרונים עניין בעקבות שורה של שיתופים ולייקים לתכנים המזוהים עם הימין ברשתות החברתיות.

בין היתר, הזמרת החלה לשתף סרטוני הסברה התומכים בישראל, תכנים מעמודים המזוהים עם הימין המתנגדים לישיבה עם המפלגות הערביות, ואף סימנה לייקים לפוסטים של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

השיתופים עוררו שאלות בקרב עוקביה, בין היתר בשל השתתפותה של רביץ במחאה נגד הממשלה לפני כשלוש שנים.

באותה תקופה, לאחר שנמנעה במשך שנים מהופעות, הגיעה רביץ להפגנה ברחוב קפלן בתל אביב ושרה את "התקווה" לצד מובילי המחאה.

על רקע השיתופים האחרונים פנו בתוכנית "הצינור" לרביץ כדי לברר האם חל שינוי בעמדותיה הפוליטיות. "אחלה, יופי של שיח, בסדר גמור. השיח הזה הוא לא שקרי אז קיבלת את התשובות שלך על זה", השיבה הזמרת.

בהמשך הבהירה כי השיתופים והלייקים משקפים את בחירותיה האישיות: "אני עושה לייקים ושיתופים, אז שם אתה יכול למצוא את התשובות שאתה רוצה".

רביץ הדגישה כי היא מנהלת את חשבון האינסטגרם שלה בעצמה וכי אין גורם אחר שאחראי לפרסומים: "אני מודעת לפעולות שאני עושה. אף אחד לא מתפעל לי את האינסטגרם, זה שלי פרטי ואני לוקחת אחריות מלאה".

לסיום ביקשה להבהיר כי אינה רואה את עצמה בהכרח כחלק ממחנה פוליטי מסוים, ואמרה: "אני במציאות, אני לא במפה הפוליטית".