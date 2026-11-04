כביש נתיבי איילון צילום: פלאש 90

נהגים המתכננים לנסוע בסוף השבוע הקרוב באזור הרצליה יידרשו להיערך לשינויים משמעותיים במסלולי הנסיעה: נתיבי איילון (כביש 20) ייחסמו לתנועה בשני הכיוונים לפרקי זמן ממושכים, בעקבות עבודות שתבצע חברת החשמל. החסימות יחלו בלילה שבין חמישי לשישי, יתחדשו במוצאי שבת ויימשכו עד שעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון. החסימה הראשונה תחל ביום חמישי בשעה 23:30, ותימשך ברציפות עד יום שישי בשעה 16:00. החסימה השנייה תחל במוצאי שבת בשעה 23:00, ותסתיים ביום ראשון בשעה 05:00 בבוקר. בכיוון צפון, התנועה תיחסם ממחלף גלילות מזרח ועד מחלף שבעת הכוכבים. במסגרת העבודות תיחסם גם רמפת הכניסה מכביש 5 לנתיבי איילון לכיוון צפון. עם זאת, רמפת הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לכביש 20 צפונה תישאר פתוחה, ותאפשר השתלבות בתנועה מצפון למקטע החסום. בכיוון דרום, החסימה תשתרע ממחלף המעפילים ועד מחלף גלילות מזרח. בנוסף, תיחסם רמפת הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לנתיבי איילון לכיוון דרום. חסימה נוספת תחול ברמפת הכניסה מכביש 543, במחלף שפיים מזרח, לכביש 20 לכיוון דרום. במהלך העבודות תוסט תנועת כלי הרכב לצירים מקבילים, בעיקר לכביש 2, כביש החוף, לכביש 4 ולכביש 5.