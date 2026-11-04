שגיא קייזלר, מנהל מטה טוהר הבחירות של מפלגת הליכוד

מצביעים שנדרשו לתעד את הפתק שהכניסו לקלפי, יישומונים ששימשו למעקב אחר ההצבעה וכסף או טובות הנאה שהמתינו לכאורה מחוץ למתחמי הקלפיות. כך מתאר שגיא קייזלר, מנהל מטה טוהר הבחירות של מפלגת הליכוד, את המנגנון שלטענתו פעל ביום הבחירות ביישובים ערביים.

בריאיון לערוץ 7 הוא טוען כי כבר בשעות הבוקר המוקדמות הצטברו מאות דיווחים על אי־סדרים, אך ועדת הבחירות לא העניקה מענה מספק לתלונות שהועברו אליה.

"כבר ב־7:40 בבוקר העברנו להם דיווחים כמעט מכל הקלפיות במגזר הערבי", אומר קייזלר. לדבריו, מדובר ב־1,280 דיווחים על אי־סדרים שנגעו להתנהלותם של בעלי תפקידים בקלפיות, ובהם מזכירי קלפי, חברי ועדות ומפקחי טוהר הבחירות. הוא טוען כי המידע הועבר בזמן אמת, וכי ניתן היה לטפל בחלק מהאירועים כבר במהלך ההצבעה. הטענות מתבססות על דיווחי מטה הליכוד, ולא על ממצאי חקירה שהוצגו בריאיון.

קייזלר מתאר שני מוקדים מרכזיים שלטענתו מחייבים בדיקה: מנגנון מאורגן להמרצת מצביעים, שלדבריו כלל גם תיעוד של ההצבעה ומתן טובות הנאה, והתנהלות ועדת הבחירות מול התלונות שהוגשו במהלך היום. לדבריו, פעילי הליכוד שנשלחו לקלפיות זיהו דפוס שחזר במקומות שונים, ובמרכזו שימוש ביישומונים ובנקודות רישום שהוצבו בתוך מתחמי ההצבעה.

לטענתו, בכניסה למתחמי הקלפיות הוצבו עמדות שבהן נרשמו מצביעים והונחו להשתמש ביישומונים בטלפונים הניידים שלהם. הוא מספר כי בחלק מהמקרים המצביעים נדרשו לצלם את הפתק שבחרו, ובמקרים אחרים תועדה ההצבעה בווידאו או באמצעות צילום של הפתק והמעטפה. לדבריו, לעיתים השתתפו בתיעוד גם אנשים נוספים שנכחו בקלפי.

"הוא היה צריך להיכנס לתוך הקלפי, להצביע למי שהוא רוצה מתוך המפלגות הערביות, לצלם להם למי הוא מצביע", מתאר קייזלר. לטענתו, התיעוד לא נועד רק למעקב אחר שיעורי ההצבעה, אלא שימש חלק ממנגנון שנועד לוודא כיצד הצביע כל אדם. הוא מבחין בין צילום פרטי של בוחר לבין תיעוד שיטתי של ההצבעה לצורך דיווח לגורם חיצוני.

החלק החמור ביותר בטענותיו נוגע למה שהמתין, לדבריו, למצביעים לאחר שיצאו ממתחם הקלפי. קייזלר טוען כי תיעוד ההצבעה שימש לכאורה לצורך קבלת תמורה. "בחוץ כבר חיכה להם כרטיס התדלוק, או מעטפות המזומנים, או תלושי המזון", הוא אומר. בריאיון לא הוצגו ממצאי חקירה המאמתים את קיומו של מנגנון התשלומים, וקייזלר מדגיש כי החומר שנאסף הועבר לגורמי החקירה.

לדבריו, החשד למנגנון כזה קשור גם למחלוקת שהתעוררה לפני הבחירות סביב השימוש בתוכנות להמרצת מצביעים. קייזלר מספר כי בליכוד עסקו רבות במגבלות שהוטלו על תוכנת "אלקטור", וכי בעקבות זאת הוחלט להנחות את נציגי המפלגה בקלפיות לשים לב במיוחד לשימוש ביישומונים דומים. לטענתו, בעוד שהליכוד נדרש להתמודד עם הגבלות על כלי ההמרצה שלו, במפלגות הערביות נעשה שימוש בכלים אחרים שלא זכו לאותה התייחסות.

קייזלר טוען כי המנגנון שפעל לכאורה בקלפיות התבסס על היכרות עם הבוחרים ועל מעקב אחר השתתפותם בהצבעה. לדבריו, במטה הליכוד זיהו שימוש בשלושה יישומונים שונים, ובמהלך היום הצטברו דיווחים על האופן שבו הופעלו. מבחינתו, הבעיה אינה עצם הניסיון לעודד אנשים להצביע, אלא החשד שההמרצה לוותה בתיעוד ההצבעה ובמתן תמורה למצביעים.

עם זאת, קייזלר מבקש להבחין בין החשדות הנוכחיים לבין טענות לזיוף קולות שהועלו במערכות בחירות קודמות. לדבריו, הפעם לא היה צורך במנגנון של הצבעה בשם אנשים שלא הגיעו לקלפי, משום ששיעור ההשתתפות במגזר הערבי היה, לטענתו, גבוה במיוחד. "הפעם לא היה להם צורך לזייף. הם באמת כולם הגיעו", הוא אומר.

קייזלר מספר כי זו מערכת הבחירות השביעית שבה הוא עוסק בטוהר הבחירות, וטוען שהדפוסים שעליהם התקבלו דיווחים הפעם היו שונים מאלה שהכיר בעבר. לדבריו, במערכות קודמות עסקו התלונות גם בחשדות להצבעות באמצעות תעודות זהות של אנשים אחרים או בהוספת קולות שלא כדין. הפעם, לדבריו, עיקר החשד נוגע לדרך שבה הובאו מצביעים לקלפיות ולתמריצים שניתנו להם לכאורה.

לצד התיאור של המתרחש בשטח, קייזלר מותח ביקורת חריפה על ועדת הבחירות המרכזית. לטענתו, נציגי הליכוד דיווחו על האירועים בזמן אמת, אך לא זכו למענה שהיה מאפשר לטפל בהם במהלך יום ההצבעה. הוא מספר כי בתחילה נטען שלא התקבלו פניות, ובהמשך הובהר שיש להעביר את החומר למשטרה ולגורמי אכיפה אחרים.

"ועדת הבחירות לא תפקדה ביום הבחירות", הוא טוען. לדבריו, התלונות הועברו בדרכים שונות, ובמטה הליכוד יודעים שהן התקבלו. "כבר בבוקר קיבלו וידעו מה קורה בקלפיות", הוא אומר. קייזלר מוסיף כי בשלב מאוחר יותר החלו גורמי חקירה לבחון את החומר, וכי גם הוא עצמו שוחח עם גורמים שקיבלו את הדיווחים והתלונות.

קייזלר מתאר את הקושי שחוו נציגי הליכוד שנשלחו לקלפיות ביישובים ערביים. לדבריו, חלקם מצאו את עצמם כנציגים יהודים יחידים בסביבה שאינה מוכרת להם, ונדרשו להתמודד עם מחלוקות ועימותים סביב ההתנהלות במקום. הוא מדגיש כי מרבית העימותים לא היו אלימים, וכי מקרים של אלימות היו בשוליים.

לטענתו, התסכול המרכזי של הפעילים לא נבע מהעימותים עצמם, אלא מהתחושה שלא קיבלו גיבוי כאשר פנו לגורמים האחראים. לדבריו, נציגי המפלגה היו חברים בוועדות הקלפי ולעיתים אף החזיקו ברוב בוועדה המקומית, אך לא הצליחו להביא לטיפול בתלונותיהם.

הוא מספר כי לקראת הבחירות הונחו נציגי הליכוד להימנע מצילום בתוך הקלפיות ומכל פעולה שעלולה להביא להרחקתם. זאת, לדבריו, בעקבות אזהרות שקיבלו מגורמים בוועדת הבחירות. קייזלר טוען כי האזהרות כללו התייחסות לאפשרות של טיפול פלילי בדיווחים כוזבים ולהרחקת נציגים במקרה של הפרות סדר.

"באמת אמרנו להם לא לצלם ולא לעשות שום דבר שיגרום למישהו לרצות להוציא אותם מהקלפי", הוא מספר. לדבריו, ההנחיה המרכזית לפעילים הייתה להישאר בתפקידם עד לסיום יום הבחירות, גם אם התעוררו עימותים או מחלוקות. הוא מדגיש כי הדיווחים שהעביר המטה כללו פרטים מזהים של המעורבים, כדי לאפשר לגורמי החקירה להגיע אליהם ולבדוק את הטענות.

קייזלר מתייחס גם לחשדות להתערבות זרה במערכת הבחירות. לדבריו, חלק מהמידע בנושא הגיע למטה הליכוד עוד לפני יום ההצבעה, ולאחריו התקבלו דיווחים נוספים על רשת לכאורה של העברות כספים, לרבות מידע על מסלולי העברה וסכומים. הוא אינו מציג בריאיון קביעה בדבר זהותם של הגורמים שמימנו את הפעילות, אך אומר כי כל החומר הועבר לגופי החקירה המוסמכים.

"דיווחים, חלק מהדיווחים הגיעו לנו לפני הבחירות, ואחרי הבחירות הגיעו לנו לא מעט דיווחים על מנגנון ורשת של העברות כספים", הוא אומר. לדבריו, המטה העביר את המידע לגורמי החקירה וממתין לבדיקתם. הוא אינו מפרט אילו מהדיווחים כבר אומתו או אילו ממצאים נאספו בעקבותיהם.

כשנשאל אם יש מקום לקיים בחירות חוזרות, קייזלר נמנע מלהציג דרישה מפורשת. לדבריו, תפקידו כמנהל מטה טוהר הבחירות הוא לאסוף מידע ולהציג את מה שלטענתו התרחש בקלפיות, ולא להכריע מה צריכה להיות התוצאה המשפטית או הפוליטית של הבדיקות. "אני לא אמור להחליט מה אמור להיות", הוא אומר. "אני מציג עובדה, מה היה בבחירות האלה במגזר הערבי".

לקראת סיום הריאיון נשאל קייזלר על הטענה שהליכוד נערך מראש להטיל ספק בתוצאות הבחירות במקרה שלא ישיג את התוצאה הרצויה לו. הוא דחה את הטענה והבהיר כי האחריות לניהול הפעילות בתחום טוהר הבחירות הוטלה עליו. לדבריו, הוא פועל ישירות מול ראש הממשלה, אך לא קיבל ממנו הנחיה להכין טענות נגד תוצאות הבחירות.

"מי שמנהל את זה מטעם הליכוד וגם מטעם המפלגות האחרות של הימין זה אני, רק אני, ואני עובד ישירות מול ראש הממשלה", אמר קייזלר. "ראש הממשלה לא ביקש את זה ולא רוצה את זה. הוא רוצה רק לשמור את טוהר הבחירות".