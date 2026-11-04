איראן מגיבה לתוצאות בחירות האמצע בארצות הברית באזהרות מפני חידוש העימות הצבאי בין המדינות.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, המנהל את המשא ומתן מטעם טהראן מול וושינגטון, בירך על המסר שלדבריו העביר הציבור האמריקאי בקלפי, אך איים כי אם הממשל האמריקאי יבחר לחדש את המלחמה, הוא ייתקל בתגובה קשה מצד איראן.

בפוסט שפרסם ברשת X התייחס קאליבאף לתוצאות הבחירות בארצות הברית כאל ביטוי להתנגדות הציבור האמריקאי להמשך המלחמה, בין היתר בשל השלכותיה הכלכליות.

"בין אם מתוך מצפון ובין אם בשל יוקר המחיה, האמריקאים אמרו לא למלחמה, ואנחנו תומכים במסר הזה", כתב יו"ר הפרלמנט האיראני.

אלא שלצד התמיכה שהביע בתוצאות הבחירות, קאליבאף שיגר איום ישיר לעבר הממשל האמריקאי והזהיר מפני האפשרות שיתעלם, לטענתו, מרצון הבוחרים ויפעל לחידוש הלחימה מול איראן.

"אם ממשלת ארה"ב תבגוד ברצון הציבור שלה כדי לשרת גורמים בינלאומיים המממנים אותה או סוחטים אותה, היא תגלה שה'לא' שלנו מגיע יחד עם סיוט", כתב.

גם המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, התייחס לתוצאות בחירות האמצע בארצות הברית. בהצהרה שנמסרה מטעמו ממקום מסתורו, הביע חמינאי ספק באפשרות שתוצאות הבחירות יביאו לשינוי ביחסה של וושינגטון לטהראן.

"כל מי שסבור שיחול שינוי כלשהו ב'עוינות' האמריקאית כלפי האומה האיראנית - טועה טעות מרה", נמסר בהצהרה מטעמו.

ההתייחסויות האיראניות מגיעות לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס בראיונות שהעניק להפסד הרפובליקנים בבחירות האמצע. טראמפ דחה את הטענה כי תוצאות הבחירות הושפעו מהמלחמה באיראן, וייחס את התבוסה למחירי הדלק הגבוהים.