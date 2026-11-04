רגע לפני סבב ההתייעצויות | נעצרה הכניסה למשכן הנשיא בשל אירוע חריג

אירוע ביטחוני חריג בבית הנשיא בירושלים, זמן קצר לפני פתיחת סבב ההתייעצויות של נשיא המדינה יצחק הרצוג עם נציגי הסיעות לקראת הרכבת הממשלה הבאה.

במהלך הבידוק הביטחוני בכניסה למשכן התקבלה התרעה ממכשיר השיקוף, ובעקבותיה הוחלט לעצור בשלב זה את כניסת המבקרים למקום עד לבירור נסיבות האירוע.

על פי הדיווחים מהמקום, עיתונאית זרה שהגיעה למשכן עוכבה בעקבות חשד שהתעורר במהלך הבדיקה הביטחונית.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על מהות החשד או על הציוד שבגינו התקבלה ההתרעה.

בית הנשיא אישר כי "במהלך בדיקה ביטחונית של באי משכן הנשיא, מכשיר השיקוף התריע, ובעקבותיה נעצרו בשלב זה הכניסות למשכן, עד לבירור הנושא. חבלני משטרה בדרכם למקום כדי לבדוק את הציוד. הנושא נמצא בבדיקה מול הגורמים הרלוונטיים".