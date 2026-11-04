הצטרפו לשידור החי מסבב ההתייעצויות של נשיא המדינה עם חברי הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26 בבית הנ

נשיא המדינה יצחק הרצוג פותח הערב (רביעי) את סבב ההתייעצויות עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26, ובניגוד לנוהג בסבבים קודמים, יעניק הפעם קדימות דווקא למפלגות הקטנות.

את סדרת הפגישות פתחה סיעת הציונות הדתית, ולאחריה יגיעו נציגי ש"ס, ישראל ביתנו וזהות.

נציגי הציונות הדתית, ש"ס וזהות יביעו תמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו וימליצו להטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה.

מנגד, ישראל ביתנו צפויה להמליץ על יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט. בכך צפויים להישמע כבר בערב הראשון של ההתייעצויות קולות תמיכה בשני מועמדים שונים לראשות הממשלה.

הראשונים להגיע לסבב ההתייעצויות בבית הנשיא הם נציגי סיעת הציונות הדתית, בשעה 17:00 - אורית סטרוק, צביקה מור ואיתמר איתם. בשעה 18:15 יגיעו נציגי ש"ס; ב-19:30 נציגי ישראל ביתנו וב-20:45 יגיעו להתייעצות נציגי זהות, האחרונים להיום.

בפתח הדברים הבהירו נציגי הציונות הדתית כי ימליצו על ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אנחנו מודאגים מהחשדות שנבדקים על ידי השב"כ והמשטרה, וקוראים למיצוי מלא של החקירה ללא חסמים", אמרה סטרוק. "בלי קשר לחקירה אנחנו סבורים שהמפלגות הערביות הלאומניות להרכבת ממשלה והדחת יו"ר הכנסת הן לא לגטימיות לתהליך הזה. לא משום שהן ערביות, אלא משום שהם לאומניות, בגלל שלדעתן הקמת מדינת ישראל זה נכבה, ושהניצחון שלהם הוא לטובת אחיהם שהם אויבינו".

הרצוג מחה על דבריה: "איך את מאבחנת בין גזענות לבין מה שאת אומרת?". היא השיבה: "המציאות מאבחנת, היה לאזרחי ישראל הערבים ההזדמנות להצביע בעד מועמד ערבי ששירת בצה"ל, יוסף חדאד, אבל אזרחי ישראל הערבים הצביעו למועמדים שמחבינתם הקמת מדינת ישראל היא אסון".

הרצוג התייחס בהמשך ליואב סגלוביץ' ואמר כי "מספר 2 ברע"מ היה מפקד בכיר במשטרה ולוחם. צריך להבין שאנחנו חיים עם אזרחים ערבים בישראל. ההכללה הזו מאוד מפריעה לי".

צביקה מור אמר לו כי "זו הערה מאוד מסוכנת לטעון נגד צד אחר שהם עושים השתלטות על המדינה מבפנים, זה להטיל דופי", מור: "אני לא מטיל דופי, אני פשוט שומע את מנסור עבאס אומר שכל המדינה הזאת שלנו. צריך להזכיר את המובן מאליו, המדינה הזאת היא קודם כל מדינה יהודית ויחד הזאת כולנו מחוייבים לאהבתם את הגר".

הרצוג אמר כי "זו אמירה חשובה, זה אומר גם לדעת לגנות גזענות", מור השיב כי "ודאי, אבל יש פה מיעוט בעל שאיפות לאומניות, אז כאן אנחנו צריכים להגיד עד כאן". הנשיא הוסיף: "אתה רואה שיש פה ניסיון הושטת יד, רצון להשתלב", אך מור השיב כי "להתשלב לטובת מה? צריך לשמוע מה עבאס לא אומר ברשת ב', אלא מה לקהל מאזיניו. הוא שייח, הוא מופתי. ההנהגה הערבית לא עוסקת בהשתלבות בתוכנו, שהייתה יכולה להיות מבורכת - אלא בדאגה לפלסטיניזם, בכיבוש הארץ מידינו".