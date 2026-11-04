ימים ספורים לאחר שהפגין מחוץ לביתו של גדי איזנקוט והטיח בו קריאות קשות, ובהן "רצחת את הבן שלך" ו"בוגד", נפגש היום (רביעי) האב השכול יוסי כהן עם יו"ר מפלגת ישר! וביקש את סליחתו.

בפגישה השתתפה גם רעייתו של כהן, אורלי, ובסיומה פרסמו הצדדים הצהרה מצולמת משותפת, שבה התנצל כהן על דבריו וקרא להימנע מאלימות ולכבד דעות שונות. ההצהרה הסתיימה בלחיצת יד בין השניים.

"לפני כמה ימים הגעתי ליד ביתו של חבר הכנסת גדי איזנקוט והטחתי דברים קשים ונוראיים בו ובבני משפחתו", אמר כהן בהצהרה. "אני מבקש להתנצל קודם כל בפני גל הי"ד, בפני חנה ובפני גדי". בהמשך פנה לציבור וקרא לשנות את אופי השיח הפוליטי: "אני רוצה לקרוא לכולם - חברי כנסת, עוזרים ובוחרים, לא לנהוג באלימות, לקבל את הדעה השונה".

כהן חזר על התנצלותו גם בסיום דבריו. "אני מבקש להתנצל עוד פעם בפני גדי, חנה וגל, השם יקום דמו", אמר, וחתם בקריאה: "אחדות בעם ישראל". הדברים נאמרו לאחר מפגש שהתקיים בעקבות האירועים מחוץ לבית משפחת איזנקוט, שעוררו סערה בשל הפגיעה האישית במשפחה השכולה.

ממפלגת "ישר" נמסר: "לאחר שנפגש עם יוסי כהן, אביו של עמית כהן ז''ל - איזנקוט קיבל את התנצלותו בלב שלם והורה על ביטול התלונה נגדו במשטרה".

כהן, חבר בפורום "דין וצדק", הוא אביו של עמית כהן, שנרצח במתקפת חמאס ב־7 באוקטובר במסיבת הנובה. על פי הפרטים שפורסמו, עמית נרצח בעת שהגן על בת זוגו נורל מנצורי ועל אחותה רויה. השתיים נרצחו אף הן במתקפה. גם משפחת איזנקוט איבדה בן במלחמה: גל איזנקוט, לוחם חי"ר בגדוד 699 של חטיבת המילואים 551, נפל בקרב בצפון רצועת עזה ב־7 בדצמבר 2023, בגיל 25.