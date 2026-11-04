הישג בינלאומי לצלם הנוף החרדי מיקי שפיצר: אחת מתמונותיו נבחרה להיות מוצגת לראשונה בפסטיבל האמנות של ראס אל־ח'ימה שבאיחוד האמירויות.

שפיצר שיתף את הבשורה בחשבונו ברשת X, אך לצד השמחה על ההזמנה סיפר כי לא יוכל להשתתף באירוע המרכזי של הפסטיבל, בשל מחויבותו לשמירת השבת.

"שמח לשתף שקיבלתי הזמנה להשתתף בפסטיבל האמנות של ראס אל־ח'ימה שבאיחוד האמירויות, שבו תוצג אחת מתמונותיי", כתב שפיצר.

עם זאת הוא הוסיף שלא יוכל להשתתף באירוע המרכזי של התערוכה. "מכיוון שהאירוע המרכזי מתקיים בשבת, וכמי ששומר שבת, לא אוכל להגיע ולקחת חלק באירוע עצמו", הסביר.

למרות היעדרותו הצפויה, שפיצר הביע הערכה למארגני הפסטיבל על ההזמנה ועל האפשרות להציג את יצירתו באיחוד האמירויות.

"מודה למארגנים על ההזמנה המכובדת ועל ההזדמנות!", חתם את הודעתו.