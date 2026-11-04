הצנזורה הצבאית התירה לפרסם היום (רביעי) פרטים נוספים על סימנים מעידים שזוהו בישראל לפני מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר.

על פי הפרטים שהותרו לפרסום, בין האינדיקציות שקדמו לטבח היו שינויים שנצפו במערך הנ"ט של חמאס וירידתם של מוחמד דף ובכירים נוספים בארגון למנהרות.

שני הפרטים מצטרפים לסימנים נוספים שקדמו למתקפה ושכבר אושרו לפרסום בעבר. בין היתר, פורסם כי זוהו אינדיקציות להיערכות לירי רקטות מרצועת עזה, וכן הפעלה של 45 כרטיסי סים ישראליים בשטח הרצועה.

הפרסום הנוכחי מוסיף מידע על הסימנים שנצפו לפני מתקפת 7 באוקטובר, אך אינו מפרט מתי בדיוק זוהתה כל אחת מהאינדיקציות החדשות, מי מהגורמים קיבל את המידע בזמן אמת ואילו פעולות ננקטו בעקבותיו.