פעילות צה"ל בעזה

צה"ל ושירות הביטחון הכללי הודיעו על חיסולו של גמאל אבו סעיד, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, ששימש ראש מחלקת המבצעים במודיעין הצבאי של הארגון והחזיק במהלך המלחמה את החטוף עומר שם טוב בשבי.

אבו סעיד חוסל בתקיפה אווירית שבוצעה מוקדם יותר השבוע בעיר עזה, לאחר שלפי צה"ל המשיך לפעול לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולותיו הצבאיות של חמאס.

אבו סעיד נמנה עם בעלי התפקידים הבכירים במערך הצבאי של הארגון, ובמהלך השנים צבר ניסיון במספר תחומי פעילות, החל מפיקוד על כוחות ועד להכשרת פעילים ולקיום קשרים עם מדינות שונות. בין היתר שימש מפקד גדוד נ"ט, והיה אחראי על ההתמחויות הצבאיות בחטיבת מחנות המרכז של הארגון.

בנוסף, היה אמון על הכשרתם של פעילים צבאיים מחוץ לרצועת עזה, תפקיד שחיבר בין המערך הצבאי של חמאס ברצועה לבין פעילות הכשרה שהתבצעה מחוצה לה.

במסגרת תפקידיו היה אבו סעיד אחראי גם על הקשרים שקיים חמאס עם מדינות שונות. בצה"ל ציינו כי ניסיונו המצטבר והיכרותו עם תחומי הפעילות של הארגון הפכו אותו למקור ידע משמעותי עבור חמאס.

לפי הודעת צה"ל והשב"כ, לאורך המלחמה, ובמיוחד בתקופה האחרונה, פעל אבו סעיד לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי ישראל.

במקביל, הוא עסק בשיקום היכולות הצבאיות של חמאס.