יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, יצא היום (רביעי) במתקפה חזיתית נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והמשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון.

הרקע למתקפה הוא סערת החקירה סביב החשדות לשוחד בחירות ולמעורבות מדינות זרות, כאשר אשר מצביע על מה שהוא רואה כאיפה ואיפה בהתנהלות גורמי האכיפה ומקביל אותה למוטיבציית היתר המופגנת, לדבריו, כלפי המגזר החרדי.

"אילו החשדות לשוחד בחירות היו נוגעים לציבור החרדי, אפשר רק לדמיין כמה מעצרים, חקירות ופשיטות כבר היו מאשרים היועמ"שית מיארה וגיל לימון בשם 'ההגנה על הדמוקרטיה', וכמה פעמים היו מסבירים לנו שאסור להשתהות אפילו רגע", אמר אשר.

בהמשך תהה בציניות: "או שאת כל הנחישות ותחושת הדחיפות הם כבר מיצו במעצר "החתן העריק" כשנסע עם כלתו בעיצומו של שבוע חתונתו?"

ההתבטאות הסוערת מגיעה בעקבות הדיווח שמסר השב"כ לחברי ועדת הבחירות המרכזית, ולפיו מידע מודיעיני מצביע לכאורה על הזרמת כספים ממדינות זרות לצורך הפעלת השפעה זרה בהיקף הנוגע לאלפי בני אדם.

בשירות הדגישו כי נדרשות פעולות איסוף וחקירה נוספות כדי לבסס את מלוא היקף התופעה, ואף טענו כי המגבלות שמציב הייעוץ המשפטי מקשות על חקירת גורמים שעשויים להפליל חברי כנסת, בעוד המשטרה מסרבת לבצע מעצרים מבוקשים.

מנגד, בלשכת היועמ"שית הדפו את ההאשמות על סחבת או עיכובים ומסרו כי אושרו פעולות חקירה משמעותיות לבקשת השב"כ.

עוד טענו בסביבת היועמ"שית כי השירות נמנע מלהעביר במשך יומיים את חומרי החקירה לצוות המשותף עם המשטרה, והבהירו כי כל מי שצריך להיחקר אכן ייחקר, אך לא יבוצעו מעצרים או חקירות של אנשים ללא בסיס ראייתי מספק.