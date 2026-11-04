הסערה סביב התנהלות כוחות המשטרה בהפגנת החרדים שנערכה ביום חמישי האחרון בצומת גהה עולה שלב: המחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש) פתחה בבדיקת התלונות שהגישו 24 נפגעים מאירועי המחאה, ובימים האחרונים החלה לגבות מהם עדויות במשרדיה בתל אביב.

ההפגנה, שנערכה במחאה על מעצרם של בני ישיבות בעקבות סוגיית הגיוס, התרחשה בסמוך לכביש 4 באזור הכניסה לבני ברק והתפתחה במהירות לעימות חריף בין המפגינים לבין כוחות השיטור.

לאחר שקצין משטרה הכריז על ההתקהלות כבלתי חוקית, פעלו הכוחות לפיזור המוחים תוך שימוש ברימוני הלם, אלות ומכת"זית.

במהלך העימותים נחסם כביש 4 לתנועה בשני הכיוונים בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות, ונרשמו עומסי תנועה כבדים גם ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק ובאזור מסילות הרכבת הקלה בפתח תקווה.

עשרות מפגינים נפגעו במהלך האירועים, ובעקבות תיעודים שהופצו ברשתות שבהם נראו שוטרים מפעילים כוח פיזי נגד מוחים, נשמעה ביקורת ציבורית חריפה על אופן הטיפול באירוע.

בימים האחרונים התארגנו הנפגעים להגשת תלונות פרטניות במשרדי מח"ש בתל אביב, בליווי ובייעוץ משפטי של "הקרן למלחמה בגזירת הגיוס".

הטיפול בתלונות החל במהירות, כאשר כבר למחרת הגשת התלונה הראשונה זימנו חוקרי מח"ש את הנפגעים למסירת עדות מפורטת.

התפתחות זו מגיעה במקביל לעתירה שהגיש השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבג"ץ, שבה העלה טענות חמורות נגד מפכ"ל המשטרה וטען כי הורה למפקדים לפעול באלימות מכוונת נגד המפגינים. מנגד, מתיקי החקירה והתגובות הרשמיות עולה כי מדובר בטענות שהועלו במסגרת משפטית וטרם נקבעו לגביהן ממצאים.

מטעם "הקרן למלחמה בגזירת הגיוס" נמסר כי הארגון ינקוט את כל הצעדים המשפטיים כדי למצות את הדין עם השוטרים שפעלו בניגוד לנהלים, תוך ציפייה כי טיפול מח"ש יימשך בקצב מהיר עד לסיום הבדיקה.