הרמטכ"ל בפיקוד צפון

הרמטכ"ל, אייל זמיר, העביר היום (רביעי) מסר תקיף לחיזבאללה במהלך ביקור בפיקוד הצפון ובאוגדה 91, והבהיר כי צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור לשקם את תשתיותיו או לבסס מחדש יכולות צבאיות המאיימות על יישובי הצפון.

"לא נאפשר לחיזבאללה לבסס תשתיות טרור במרחב. כל ניסיון של האויב להתבסס, להתעצם או לאיים על יישובי הצפון ייענה באופן מיידי ועוצמתי", הצהיר הרמטכ"ל במהלך הערכת מצב שקיים בגזרה.

זמיר קיים הערכת מצב באוגדה 91, סייר במרחב אל-ח'יאם בדרום לבנון ונפגש עם מפקדי החטיבות הפועלות בגזרת האוגדה. במהלך הסיור הוצגו בפניו היכולות המבצעיות של הכוחות, ובהן מודל חדשני המשלב אמצעים רובוטיים בפעילות הלחימה.

"המודל מחזק את העיקרון שלפיו צה"ל נמצא לפני האזרחים ואת התפיסה החדשנית שלפיה האמצעים הרובוטיים והטכנולוגיים נמצאים לפני הכוחות ולצידם. בכך אתם מגבירים את האפקטיביות המבצעית ומחזקים את ההגנה על כוחותינו", הסביר זמיר.

הוא ציין כי "המציאות משתנה ומתפתחת כל הזמן, אך מחויבותנו היא לבסס הגנה חזקה בגבולות ולשמור על ביטחונם של תושבי הצפון".

הרמטכ"ל תקף גם את חיזבאללה בשל קשריו עם איראן וטען כי פעילות הארגון לאורך המלחמה פגעה בלבנון עצמה.

"במהלך המלחמה חיזבאללה הוכיח שוב שהוא שלוחה איראנית ושהוא לא 'פטריוט לבנוני'. פעולותיו פגעו באינטרסים של מדינת לבנון ואזרחיה", אמר זמיר והוסיף "צה"ל דרוך להתפתחויות בזירות קרובות ורחוקות ומוכן להכות באויב שינסה לפגוע בנו, כפי שעשינו בעבר".

"במשך שלוש שנות לחימה, פיקוד הצפון נלחם, פוגע בחיזבאללה ושולל ממנו יכולות רבות. אם נידרש לכך, נדע להעמיק את הישגינו", סיכם.