התבטאות חריגה של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי־די ואנס, בעקבות התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע: בפוסט שפרסם הערב (רביעי) ברשת X, טען ואנס כי המלחמה באיראן היא הסיבה המרכזית להפסד מפלגתו, וחשף כי מצביעים שתמכו בדונלד טראמפ בבחירות לנשיאות בשנת 2024 ועברו לתמוך בדמוקרטים דורשים, בין היתר, שינוי ביחסים בין ארצות הברית לישראל.

ואנס הציג נתונים מסקר שנערך עבור המפלגה הרפובליקנית, שלדבריו הצליח לחזות במדויק את תוצאות הבחירות. מהסקר עלה כי המצביעים שעזבו את המחנה הרפובליקני אינם מסתפקים בדרישה לסיים את המלחמה, אלא מבקשים גם שינוי בסדרי העדיפויות של הממשל האמריקאי, ובכלל זה ביחסיו עם ישראל.

"הסיבה שהפסדנו היא המלחמה. הנשיא עצמו אמר זאת אמש", כתב ואנס, בניתוח שפרסם בעקבות תוצאות הבחירות.

לדבריו, עוד לפני פתיחת הקלפיות התקבלו במפלגה נתונים שהעידו על בעיה עמוקה יותר משיעורי ההשתתפות של המצביעים הרפובליקנים.

כדי להבין את הסיבות למעבר בין המחנות, הציג ואנס ממצאי סקר שבו נשאלו מצביעים שעזבו את הרפובליקנים מה עשוי לשכנע אותם לחזור ולתמוך במפלגה. ארבע דרישות בלטו בתשובות: סיום המלחמה, התמקדות בטיפול ביוקר המחיה ובאינפלציה, חזרה למדיניות "אמריקה תחילה" ושינוי מערכת היחסים של ארצות הברית עם ישראל.

על פי ואנס, ארבע הסוגיות הללו היו אחראיות כמעט לכלל התשובות שהתקבלו בסקר. "אלה ארבע הסיבות שבגללן רבים מהמצביעים שלנו הצביעו לדמוקרטים", הסביר.

דבריו של ואנס מגיעים לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס גם הוא להפסד הרפובליקני בבחירות האמצע. במסגרת ראיונות שהעניק לאחר הבחירות, הצביע טראמפ על מחירי הדלק הגבוהים כאחד הגורמים לתבוסה.