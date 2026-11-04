רק לפני שבוע צוין ברחבי העולם יום הפסטה הבינלאומי, וברשת החלבית המהודרת לוצ'נה חגגו אותו כמו שאיטלקים יודעים: עם שתי מנות ספיישל חדשות שעלו לשולחנות לרגל היום החגיגי.

אבל החגיגה לא נגמרה שם. הסועדים טעמו, התלהבו והצביעו, וההכרעה הייתה ברורה: שתי המנות נכנסות לתפריט החורף של הרשת ונשארות לכל העונה.

המנה הראשונה, ארביאטה ודג ים, היא ספגטי ברוטב עגבניות חריף עם שמן זית ועגבניות צלויות, פטרוזיליה טרייה ופילה דג ים צלוי. חריפות איטלקית קלאסית פוגשת רעננות ים תיכונית, במנה שמחממת בדיוק במידה הנכונה לערבי החורף.

המנה השנייה, רביולי דלעת וריקוטה, מוגשת בקרם שמנת, פרמזן ומרווה, ומעליה ערמונים ואגוזי לוז. מתיקות הדלעת, עדינות הריקוטה והפריכות של האגוזים הופכות אותה למנת חורף מושלמת, מהסוג שגורם להזמין עוד אחת.

התפריט האיטלקי של לוצ'נה כולל מנות ראשונות, פיצות, סלטים, דגים, פסטות וספיישלים, לצד נגיעות קולינריות מכל העולם. המטבח החלבי המפנק מציע גם מנות צמחוניות, טבעוניות, ללא גלוטן ומנות ילדים שגם מבוגרים ישמחו לקבל.

שתי המנות החדשות מוגשות כעת בכל סניפי הרשת: ממילא, מבשרת ציון, מודיעין, ראשון לציון, ובאר שבע.