השרה סטרוק, איתם ומור לאחר הפגישה עם הנשיא

השרה אורית סטרוק קראה הערב (רביעי) להקמת ממשלה לאומית רחבה בראשות בנימין נתניהו, תוך ביטול החרמות הפוליטיים בין המפלגות.

בדברים שאמרה לערוץ 7 עם יציאתה מפגישת ההמלצות של סיעת הציונות הדתית עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, הבהירה סטרוק כי מפלגתה מתנגדת לשיתוף המפלגות הערביות הלאומניות בעיצוב מדיניות הממשלה.

"אמרנו לנשיא שאנחנו קוראים להקמת ממשלה לאומית רחבה בראשות בנימין נתניהו. הסברנו גם את הסיבות לכך. אמרנו שהמפלגות הערביות הלאומניות, שכולן רואות בעצם הקמת מדינת ישראל אסון, אינן יכולות להיות שותפות בעיצוב דרכה של המדינה", ציינה סטרוק והוסיפה "מכיוון שכך, מי שקיבל את מספר המנדטים הגדול ביותר, הן כמפלגה והן כגוש, הוא נתניהו".

עם זאת, השרה הבהירה כי התמיכה בנתניהו אינה צריכה למנוע שיתוף פעולה עם מפלגות אחרות. לדבריה, יש להניח בצד את המחלוקות האישיות והפוליטיות ולנהל משא ומתן ישיר בין נציגי המפלגות. "אנחנו סבורים ששיח החרמות הוא לא רלוונטי. צריכים למחוק אותו. עלינו להיכנס לחדר, לדבר עם כולם על הכל, להתכנס לממשלה לאומית רחבה בראשותו של בנימן נתניהו", הדגישה סטרוק.

לקריאה הצטרף גם חבר הכנסת המיועד צביקה מור, שהשתתף בהתייחסות הפומבית לאחר הפגישה עם הנשיא. מור ביקש מכל המפלגות שהוא מגדיר לאומיות להתכנס להידברות משותפת, על רקע האתגרים הניצבים בפני המדינה.

"אנחנו קוראים לכל המפלגות הלאומיות, כל מי שאכפת לו מגורלה של מדינת ישראל, לבוא לחדר אחד - ושם נפתור את הבעיות בינינו - כי יש אתגרים גדולים מאוד בפנינו", אמר מור.

חבר הכנסת המיועד איתמר איתם השמיע מסר דומה, וקרא למפלגות לפעול יחד חרף המחלוקות ביניהן. "ידענו להילחם ביחד, ידענו להתגבר ביחד, נדע גם לשתף פעולה ביחד. צריך להפסיק את החרמות ולפועל יחד למען מדינת ישראל".