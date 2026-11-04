יו"ר ש"ס, אריה דרעי, חוזר בו מכוונתו לפרוש מהנהגת התנועה. הערב (רביעי) הוא נועד עם זקן חברי המועצת, הרב משה מאיה ובעקבות פסיקת רבני התנועה הבהיר כי ימשיך לכהן כיו"ר ש"ס, אך במקביל צפוי לפרוש מתפקידו כחבר כנסת.

ההחלטה הגיעה בעקבות הודעה מטעם מועצת חכמי התורה, שפרסמה מכתב חריג שיפורסם מחר בעיתון 'הדרך' שבו נכתב כי "המועצת מחזקת את ידיו של יו"ר התנועה ואוסרת עליו לעזוב את תפקידו".

רבני התנועה הדגישו כי בשעה של מאבק ציבורי ומדיני על מעמד לומדי התורה, נדרש "הגנרל המנוסה ביותר לנצח על המערכה", והבהירו כי על פי ההלכה והרמב"ם, אין הוא רשאי לעזוב את תפקידו בעיצומה של המערכה.

במכתבם העלו חברי המועצת על נס את פעילותו רבת השנים של דרעי והודיעו כי תנועת ש"ס תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה להסדרת מעמדם של בני הישיבות והפסקת הרדיפה לשיטתם נגד לומדי התורה. במקביל, בירכו הרבנים את 300 אלף מצביעי המפלגה וקראו לנציגים להמשיך בפעילותם הציבורית.

דרעי הגיב: "כל ימי חיי גדלתי וחונכתי על הציות לדעת תורה, וכך פעלתי לאורך כל שנות עשייתי הציבורית, ואף חינכנו דורות שלמים בדרך זו. משכך, כאשר קיבלתי היום את הוראתם המוחלטת של מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א, הריני מקבל אותה ללא הרהור וללא פקפוק, ומודה למרנן ורבנן על האמון והתמיכה שהם מעניקים לי לאורך כל הדרך".