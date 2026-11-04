ח"כ פורר: אסור ללכת לבחירות נוספות, לא לממשלה עם המפלגות הערביות

סיעת ישראל ביתנו נועדה הערב (רביעי) עם נשיא המדינה יצחק הרצוג והמליצה על גדי איזנקוט כמי שירכיב את הממשלה הבאה.

חבר הכנסת עודד פורר הבהיר כי מפלגתו אינה פוסלת שיתוף פעולה עם הליכוד, אך מתנגדת להקמת ממשלה בהשתתפות המפלגות הערביות.

במהלך ההתייעצות בבית הנשיא התפתח בין השניים דיון על האפשרויות להרכבת קואליציה, החרמות הפוליטיים וסוגיית גיוס בני הישיבות.

פורר הציג עמדה נחרצת באשר לאפשרות לשבת עם המפלגות הערביות, וקשר אותה לעמדותיהן כלפי חמאס. "אי אפשר לצפות מאיתנו לשבת עם מפלגות שלא חושבות שחמאס ארגון טרור", אמר לנשיא.

כאשר נשאל אם ישראל ביתנו היא מפלגת ימין, השיב פורר "הממשלה היוצאת לא ממשלה ימנית. אי אפשר לצפות מאיתנו לתת את המפתחות למי שאחראי על ה-7 באוקטובר".

הנשיא ביקש לברר אם המלצה על איזנקוט כוללת גם אפשרות להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות. פורר שלל את האפשרות הזאת והדגיש כי הן אינן יכולות להיות חלק מהממשלה.

עם זאת, כאשר הרצוג ביקש לדעת אם ישראל ביתנו תסכים לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות במסגרת הכנסת, הבחין פורר בין חברות בקואליציה לבין הצבעות נקודתיות. "בכנסת זה נקודתית. חוק פה ושם אפשר", הבהיר.

הרצוג העלה בפני פורר גם את השאלה אם יש לישראל ביתנו רעיון יצירתי שיאפשר להקים ממשלה ולמנוע בחירות נוספות. "צמחנו בליכוד והייתי חבר בליכוד ואנחנו לא פוסלים את מפלגת הליכוד. אפשר להרכיב ממשלה".

פורר הוסיף כי מבחינת ישראל ביתנו, הליכה למערכת בחירות נוספת אינה פתרון רצוי. "בחירות נוספות לא אופציה, יחד עם זאת התכופפות בפני כל הערכים היא גם לא אופציה".