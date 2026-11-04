שעות לאחר ההפסד בבחירות האמצע, מנהיגי הימין באירופה מתחילים להרחיק את עצמם מדונלד טראמפ.

שורת פוליטיקאים ממפלגות הימין באירופה, שתמכו באופן פומבי בטראמפ והתגאו בקשריהם איתו, העבירו ביום רביעי ביקורת על החלטתו של הנשיא טראמפ לפתוח במלחמה מול איראן וטענו כי זו הסיבה להפסד של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע.

ז'ורדן ברדלה, מנהיג מפלגת "האיחוד הלאומי" בצרפת, אמר כי "ההתערבות אמריקאית בנוגע לאיראן גוררת השלכות כבדות מאוד על כלכלות ברחבי העולם".

אליס ויידל, מנהיגת מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה", התראיינה לאתר החדשות T-Online והאשימה גם היא כי ההחלטה לפתוח המלחמה באיראן הובילה להפסד הרפובליקני בבחירות. "טראמפ הבטיח לבוחריו שלא ינקוט מדיניות חוץ התערבותית. הבטחה זו הופרה, וכעת היא רודפת את הרפובליקנים", אמרה ויידל.

באיטליה, מנהיג מפלגת "הליגה הצפונית", מתאו סלביני, אמר כי "התוצאות בארה"ב הושפעו בראש ובראשונה מהמלחמות, מהמתחים הבינלאומיים ומעליית יוקר המחיה, שהשלכותיה נופלות ישירות על המשפחות. התקווה היא שהצבעה זו תוביל להאצת סיומם של העימותים ולחזרה לשלום". גם רופרט לאו, מנהיג מפלגת הימין הבריטית Restore Britain, טען כי המלחמה באיראן הייתה "טעות קטסטרופלית" והביאה להפסד בבחירות האמצע. "מה השיגה המלחמה הזו? שום דבר בעל ערך, לחלוטין", כתב לאו בפוסט ברשת X.