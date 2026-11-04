המצעד לנשיא - והקרע החרדי: סיעת יהדות התורה צפויה להתפצל בשלב ההמלצות אצל נשיא המדינה יצחק הרצוג, על רקע משבר חוק הגיוס ומעמד לומדי התורה.

מטעם פלג "דגל התורה" פורסמה הלילה הודעה רשמית המבוססת על הנחייתם הישירה של ראש הישיבה הרב דוב לנדו וראש הישיבה הרב משה הלל הירש.

על פי ההוראה, נציגי הרשימה לא ימליצו בפני נשיא המדינה על שום מועמד להרכבת הממשלה הבאה. ב"דגל התורה" הבהירו כי המשימה המרכזית והיחידה העומדת לנגד עיניהם היא הסדרת מעמד בני הישיבות והפסקת הרדיפה נגד לומדי התורה, ולפיכך לא יינתן צ'ק פתוח לאף צד פוליטי.

מנגד, בסיעת "אגודת ישראל" המצב מורכב יותר ומשקף חילוקי דעות פנימיים. מטעמו של יו"ר אגו"י יצחק גולדקנופף נמסר כי בהוראת גדולי האדמו"רים חברי המועצת, גם הוא לא ימליץ על מועמד כלשהו לראשות הממשלה, בהתאם לקו העקרוני שהוצג עוד במהלך מערכת הבחירות.

עם זאת, חברי הכנסת מאיר פרוש ואליקים שטארק, המנהלים סיעה נפרדת תחת השם "חומת תורת ישראל", טרם הכריעו סופית את עמדתם.

גורמים פוליטיים מעריכים כי אדמו"רים במועצת גדולי התורה החסידית עשויים לבסוף להורות לשניים להמליץ על בנימין נתניהו להרכבת הממשלה, מה שיצור פיצול גלוי בתוך שורות יהדות התורה.