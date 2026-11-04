בבית המשפט התקיימה היום (רביעי) הקראת כתב האישום נגד ארבעה לוחמי יחידת כת"ר של שירות בתי הסוהר. הארבעה מואשמים באחריות למותו של אסיר ביטחוני ובעבירות פליליות נוספות, בפרשה שהחלה זמן קצר לאחר מתקפת 7 באוקטובר.

יחידת כת"ר היא יחידה מבצעית של שירות בתי הסוהר, הפועלת באגפים הביטחוניים מול מחבלים ואסירים ביטחוניים מסוכנים. לאחר 7 באוקטובר השתנתה המציאות בתוך בתי הסוהר, והפעילות המבצעית הפכה למורכבת ולמסוכנת יותר.

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האירוע שבמרכז הפרשה התרחש כשלושה שבועות לאחר 7 באוקטובר. במהלך פעילות מבצעית באגף ביטחוני, נכנסו ארבעת הלוחמים לתא במסגרת משימה שגרתית של אבטחת סוהרים. במהלך שהותם בתא הם ביצעו את תפקידם בלבד, ולא עשו דבר מעבר למשימת האבטחה שלשמה נכנסו. לאחר מכן יצאו מהתא והמשיכו בפעילותם כרגיל.

כשעה לאחר מכן הועבר אחד האסירים לקבלת טיפול רפואי. בהמשך נודע כי האסיר מת.

נותנים גב ללוחמי יחידת כתר

ארבעת הלוחמים עומדים על כך שלא פגעו באסיר ולא גרמו למותו. הם נכנסו לתא במסגרת תפקידם, ביצעו את משימת האבטחה ויצאו ממנו. למרות זאת, בתום חקירה שנמשכה כשלוש שנים, החליטה הפרקליטות להגיש נגדם כתב אישום חמור, המייחס להם אחריות למותו של האסיר ולעבירות נוספות.

הקראת כתב האישום היום מסמנת את תחילתו של שלב משמעותי בהתמודדות המשפטית של הארבעה. מאחורי ההליך עומדים גם בני משפחותיהם, שנאלצו להתמודד במשך שנים עם חוסר ודאות, חקירות והמתנה להחלטת הפרקליטות. כעת מתחיל שלב ההתגוננות המשפטית, שבמסגרתו יצטרכו הלוחמים להציג את גרסתם ולהיאבק על שמם ועל עתידם.

לצד ההליך המשפטי, נדרשים הלוחמים להתמודד גם עם העלויות הכבדות הכרוכות בניהול ההגנה. בימים אלה נעשים מאמצים לגייס את המשאבים הדרושים כדי לאפשר לארבעת הלוחמים לקבל את הייצוג המשפטי הטוב ביותר ולנהל את המאבק המשפטי עד תומו.

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