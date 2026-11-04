עו"ד מיכאל ראבילו, ששימש כפרקליטו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליט להסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה.

החלטתו התקבלה על רקע תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 וההיערכות לקיום הצבעה חוזרת על זהות המבקר הבא, לאחר שבג"ץ התערב בהליך הבחירה הקודם.

פרישתו של ראבילו מגיעה חודשים לאחר שמינויו לתפקיד הוקפא בעקבות פגמים שנמצאו בהליך ההצבעה בכנסת. בחודש יולי הוציא בג"ץ צו ביניים שעצר את המינוי והורה לכנסת לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.

בעקבות תוצאות הבחירות האחרונות החלו בגוש מתנגדי נתניהו להיערך לקיום ההצבעה החוזרת עם פתיחת מושב הכנסת הקרוב.

ההתפתחויות מתרחשות בשעה שמשרת מבקר המדינה נותרה ללא ממלא מקום קבוע זה חודשים ארוכים. המבקר הקודם, מתניהו אנגלמן, סיים את כהונתו, אך מאז לא הושלם הליך בחירת מחליפו.

כעת, בעקבות פרישתו של ראבילו, נבחנת האפשרות להרחיב את רשימת המתמודדים ולפתוח מחדש את המרוץ למועמדים נוספים - מלבד השופט בדימוס יוסף אלרון, שהתמודד על התפקיד.