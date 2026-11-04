העיתונאית אורלי וילנאי, בת 54, עברה היום (רביעי) אירוע לבבי ופונתה באמבולנס לבית החולים איכילוב בתל אביב, שם אושפזה להמשך טיפול והשגחה. מצבה מוגדר יציב, ועל פי עדכון שמסר בעלה, העיתונאי גיא מרוז, היא צפויה לעבור מחר צנתור.

וילנאי מתמודדת זה שנים עם מחלה אוטואימונית נדירה בשם צ'רג-שטראוס, הגורמת לדלקת בכלי הדם ועלולה לפגוע באיברים שונים בגוף. לפני כ-12 שנה עברה שני אירועים לבביים נוספים על רקע המחלה.

"לאורלי יש מחלה אוטואימונית, היא עברה שני אירועי לב לפני 12 שנה כי זו מחלה שתוקפת בכל פעם איבר אחר. פעם בריאות, והפעם זה קרה בלב", סיפר מרוז. "היה לה אירוע הבוקר, אמבולנס הגיע לקחת אותה והוחלט לאשפז אותה".