עימות חריף בין ראש השב"כ דוד זיני לבין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והיועץ המשפטי של שירות הביטחון הכללי, בעקבות המחלוקת על חקירת החשדות להתערבות זרה בבחירות לכנסת ה-26.

בשיחה עם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מתח זיני ביקורת על העיכוב באישור פעולות החקירה, וטען כי בידי הארגון מידע על העברת סכומי כסף גדולים מגורמים עוינים בניסיון להשפיע על הצבעת אזרחים בישראל.

על פי הדיווח בחדשות 12, זיני טען כי היקף הכספים שהועברו במסגרת הפעילות החשודה עשוי להגיע ל-100 מיליון שקלים, וכי למרות חומרת המידע שנאסף, טרם ניתן אישור לחקור אפילו אחד מהמעורבים לכאורה.

ראש השב"כ פירט את מאפייני הפעילות החשודה, שלדבריו כללה מעורבות של גורמים בעלי זיקה ביטחונית ופעילות שהתפרסה על פני אזורים שונים בארץ. "פריסה ארצית, ארומה ביטחונית, מספר מפלגות, חשודים שמעורבים גם בטרור - מה עוד צריך?", תהה.

לצד הביקורת על הגורמים המשפטיים, סיפק זיני הסבר גם לעיתוי שבו התפתח החשד להתערבות בבחירות, ולמידע שהגיע לידי שירות הביטחון הכללי במהלך יום ההצבעה עצמו.

לדבריו, סמוך למועד הבחירות התקבל מידע מודיעיני ראשוני שהצביע על ניסיון להשפיע על המצביעים באמצעות תמריצים כספיים.

"קרוב לבחירות הגיע 'אקדח קטן וקטלני' של ראיות", אמר ראש השב"כ. "ביום הבחירות בצוהריים הגיעו הדיווחים שאישרו מהשטח את התופעה שעליה קיבלנו התרעה מראש: תצביע - ותקבל כסף או כרטיסי תדלוק".

זיני טען כי מקור הכספים שהוצעו למצביעים היה בגורמים זרים. הדברים נאמרו גם על רקע השאלות שהתעוררו בעקבות הצהרתו ביום הבחירות, שבה הבהיר כי הליך ההצבעה מתנהל באופן תקין.

המחלוקת בין ראש השב"כ לגורמים המשפטיים מתמקדת ברף הראייתי הנדרש לצורך פתיחת חקירה והפעלת אמצעים חריגים נגד חשודים.

בשב"כ סבורים כי המידע המודיעיני שהצטבר מצדיק קידום פעולות חקירה, גם אם בשלב זה אין בידי הארגון ראיות ברמה הנדרשת לצורך הגשתן לבית המשפט. מנגד, היועצת המשפטית לממשלה דורשת תשתית ראייתית מספקת, בייחוד כאשר פעולות החקירה עשויות להיות מופנות כלפי אזרחים ישראלים ונבחרי ציבור.

בהרב-מיארה הבהירה את עמדתה אתמול, כשאמרה: "כל מי שצריך להיחקר - ייחקר, אך לא ייחקרו אנשים ללא בסיס ראייתי".

העימות מתנהל גם על רקע החלטתו של השופט סולברג לאשר הפעלת יכולות חריגות של השב"כ במסגרת בדיקת החשדות, ובהן אמצעי מעקב וכלים טכנולוגיים.

האישור ניתן חרף התנגדותה של היועצת המשפטית לממשלה, שהזהירה מפני הפעלת אמצעים כאלה כלפי אזרחים ישראלים בהיעדר תשתית ראייתית מתאימה.

למרות הביקורת שהשמיע, זיני אינו מתכוון לבצע פעולות חקירה שלא קיבלו את האישורים המשפטיים הנדרשים.