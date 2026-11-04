המסר של נתניהו: ממשלה לאומית רחבה

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא הערב (רביעי) בהצהרה נגד האפשרות להקמת ממשלת מיעוט הנשענת על תמיכת מפלגות ערביות, וקרא למפלגות הציוניות להצטרף לממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד.

נתניהו פתח את הצהרתו בהתייחסות לאיום הנשקף, לדבריו, מאיראן ומבעלות בריתה, וקשר בינו לבין פעילותן של המפלגות הערביות. "האיסלאם הקיצוני, זהו האתגר שמפרק היום מדינות באירופה. זהו האתגר שמאיים גם עלינו. הוא מאיים מן החוץ על ידי איראן וגרורותיה, ומאיים מבית על ידי מפלגות אסלאמיסטיות של תומכי טרור", אמר.

לדבריו "הם חותרים למחוק את הזהות היהודית של מדינת ישראל - ואומרים זאת בגלוי. הם חותרים למנוע מאיתנו את היכולת להגן על עצמנו מפני אויבנו".

בהמשך הציג נתניהו את שאלת הרכבת הממשלה הבאה כחלק מההתמודדות עם האיום שתיאר. הוא טען כי ממשלה שתזדקק לתמיכת המפלגות הללו תהיה מוגבלת ביכולתה לפעול נגד גורמים עוינים. "אני שואל שאלה פשוטה. מי יוכל להתמודד עם האתגר הזה? מי שלא תוכל להתמודד בוודאות עם האיום של האיסלאם הקיצוני - זו ממשלה שתלויה באסלאם הקיצוני".

"צריך רק להקשיב למה שנציגיהם אומרים בגלוי. הם מקדישים את ההישגים שלהם בקלפי למחבלי הנוח'בה הנתעבים שיושבים אצלנו בכלא", הוסיף.

את אזהרתו מפני ממשלה שתישען על תמיכתן חתם במילים: "לא רק שממשלה כזאת לא תילחם באויבנו היא פשוט תפרק אותנו מבפנים".

מנגד, הציג ראש הממשלה את המתווה הפוליטי שבו הוא תומך: קואליציה רחבה שתתבסס על מפלגות הגוש הלאומי, אך תהיה פתוחה גם למפלגות ציוניות נוספות שיסכימו להצטרף אליה.

"יש ממשלה שכן יכולה להתמודד עם האתגר הזה - ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד בהנהגתי, שתכלול את כל מרכיבי הגוש הלאומי ואת כל המפלגות הציוניות שירצו להצטרף. "ראשי גוש השמאל עוסקים בהקמת ממשלת מיעוט צרה, ממשלה שנשענת על תומכי הטרור הללו, והם מכריזים מעל כל במה על תנאים בלתי אפשריים שנועדו לסכל מראש כל אפשרות להקים ממשלה לאומית רחבה. הם מעדיפים את האינטרס הפוליטי שלהם על האינטרס הלאומי", סיכם.