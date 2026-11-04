מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, תקף את נשיא המדינה יצחק הרצוג בעקבות תגובתו לדברי ח"כ אורית סטרוק נגד הקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות.

ולד האשים את הנשיא ב"בלבול ערכי וניתוק מוחלט", לאחר שהרצוג תהה בפני סטרוק כיצד היא מבחינה בין גזענות לבין עמדתה.

"האם אתה לא מכיר את זה שחברי המשותפת מסרבים לקרוא לחמאס ארגון טרור? שהם בצד של האויב ונגד לוחמי צה"ל הגיבורים? שמנסור עבאס עודד מחבלים והציג את מדינת ישראל כ'אויב'?", שאל ולד.

ולד דחה את הטענה לגזענות והדגיש: "זו לא גזענות. זו אחריות לאומית. מי שראה בעיניו את הטבח של אחינו ואחיותינו בשבעה באוקטובר מבין שהקמת ממשלה בתמיכת מי שמסרב לקרוא למחבלים שעשו זאת ארגון טרור - זה קו אדום בוהק שמסכן את המדינה".

לדבריו, מדינה יהודית שרוצה להגשים את החזון הציוני "צריכה לאחד את כלל הכוחות הציוניים ולהיאבק עד חורמה במי שמערער על קיומה ופוגע בחיילי צה"ל".

את דבריו סיים בפנייה ישירה לנשיא: "כבוד הנשיא הרצוג, תתחבר לעם, שרובו המוחלט לא רוצה שתקום פה ממשלה עם תומכי טרור".

הדברים נאמרו בעקבות חילופי דברים במשכן הנשיא, שאליו הגיעו נציגי סיעת הציונות הדתית כדי להמליץ על הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על בנימין נתניהו. במהלך המפגש הבהירה סטרוק כי המפלגות הערביות אינן לגיטימיות לשום קואליציה, גם לא בתמיכה מבחוץ. בתגובה תהה הרצוג כיצד היא מבחינה בין גזענות לבין עמדה זו.