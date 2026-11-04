פייגלין: לא פוסל שיתופי פעולה לאחדות

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, המליץ הערב (רביעי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל על בנימין נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה הבאה, אך במקביל קרא לפזר את הכנסת ה-26 ולקיים בחירות חדשות.

בתום פגישתו עם הנשיא טען פייגלין כי גורמים זרים ועוינים התערבו בהליך הבחירות והשפיעו על תוצאותיו, והבהיר כי מפלגתו אינה פוסלת שיתוף פעולה עם אף גורם פוליטי, בכפוף לשינוי מהותי במדיניות הממשלה.

פייגלין הגיע לבית הנשיא במסגרת סבב ההתייעצויות עם נציגי הסיעות לקראת הרכבת הממשלה. במהלך הפגישה הציג את המלצתו על נתניהו, לצד התנאים שבהם תהיה זהות מוכנה להשתתף בקואליציה.

לדבריו, המפלגה אינה מתנה את כניסתה לממשלה בזהותם של השותפים האחרים, אלא במדיניות שתאמץ. התנאי המרכזי שהציב הוא התנערות מוחלטת ממה שהוא מכנה "קונספציית אוסלו", שלטענתו הובילה לטבח שבעה באוקטובר, ואימוץ מדיניות שתמנע את הישנותו. "מעולם לא עסקנו בחרמות אישיים אלא ברעיונות, ואיננו פוסלים איש מראש. נהיה חלק מכל ממשלה - כל עוד תתנער מהקונספציה שהביאה לאסון"

עם זאת, חלק מרכזי בדבריו הוקדש לחשדות בדבר התערבות זרה בבחירות. "הבהרתי לנשיא כי כאזרח מספר 1 עליו להתייצב ראשון להגנת זכות העם לבחור את נציגיו ללא מעורבות זרה", אמר פייגלין בצאתו מהפגישה.

יו"ר זהות טען כי ההתערבות הזרה לא הסתכמה בניסיון להשפיע על ההצבעה, אלא שינתה בפועל את תוצאות הבחירות. הוא קשר בין הגורמים שלטענתו היו מעורבים בהליך הבחירות לבין מי שמימנו את מתקפת שבעה באוקטובר. "הליך הבחירות זוהם, ותוצאת הבחירות הושפעה על ידי אותם גורמים עוינים וזרים שמימנו את טבח ה-7 באוקטובר. כנסת שהרכבה הושפע מהשתלטות זרה כזו, נעדרת לגיטימיות, ויש לפזרה מיד לבחירות חדשות ונקיות".

הוא גם ביקש מנשיא המדינה יצחק הרצוג לבחון אפשרות למתן חנינה לעמירם בן אוליאל שהורשע ברצח שלושת בני משפחת דוואבשה בכפר דומא.

"בעבר כחבר כנסת לשעבר פעלתי לשחרורו של רומן זדורוב. אני מבקש ממך לבדוק שוב את נושא החנינה ושחרורו לעמירם בן אוליאל", אמר פייגלין להרצוג.