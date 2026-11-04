הרב משה מאיה, ממנהיגיה הרוחניים של תנועת ש"ס, מביע תמיכה בהקמת ממשלת אחדות בהובלת בנימין נתניהו וגדי איזנקוט, ואף אינו שולל הסכם רוטציה על ראשות הממשלה בין השניים.

בהקלטות שהגיעו לידי i24NEWS נשמע הרב מציג מתווה לשיתוף פעולה פוליטי רחב, אך מבהיר כי הסכמתו מותנית בהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות ללא מכסות גיוס וללא צעדים שיתפרשו כאיום עליהם.

הדברים נחשפו על רקע תחילת ההתייעצויות בבית הנשיא לקראת הרכבת הממשלה הבאה, ובשעה שנציגי ש"ס כבר הודיעו לנשיא יצחק הרצוג כי מפלגתם ממליצה להטיל את המשימה על נתניהו.

בהקלטות מציג הרב מאיה את הרכב הממשלה שהוא מבקש לראות, הכולל את הליכוד, המפלגות החרדיות, מפלגתו של בצלאל סמוטריץ' וגדי איזנקוט.

"אני בעד אחדות רק עם אייזנקוט וביבי - הליכוד, החרדים וסמוטריץ'", אמר.

הרב התייחס גם לחלוקת התפקידים האפשרית בממשלה כזאת והביע נכונות להעניק לאיזנקוט תפקיד מרכזי במערכת הביטחון. "אפשר לתת לאייזנקוט שר ביטחון", הציע.

כאשר נשאל אם יסכים לכך שאיזנקוט יכהן גם כראש ממשלה במסגרת הסכם רוטציה עם נתניהו, השיב בחיוב: "הוא יקבל רוטציה".

לצד הנכונות להסדרים פוליטיים מרחיקי לכת, הבהיר הרב מאיה כי מבחינתו קיימת סוגיה אחת שבה לא תהיה פשרה: מעמדם של תלמידי הישיבות והדרישות שיופיעו בחוק הגיוס. "במקום לאיים על בחורי ישיבות לא יהיה שום דבר, לא מכסות ולא כלום. בלי זה לא הולכים".

הרב מתח ביקורת גם על אופן הטיפול בסוגיה עד כה, וטען כי הניסיונות הקודמים להסדיר אותה לא סיפקו פתרון של ממש. "כל החוק שהיה עד עכשיו זה כאילו למשוך את הזמן", הוסיף.

ההקלטות נחשפו לאחר שנציגי ש"ס הגיעו מוקדם יותר היום לבית הנשיא במסגרת סבב ההתייעצויות עם הסיעות. בפגישה הודיעה המפלגה רשמית כי היא ממליצה על נתניהו כמועמד להרכבת הממשלה.

בראשית הדברים התייחס נציג ש"ס, מיכאל מלכיאלי, ליחס כלפי הציבור החרדי בשנים האחרונות וקרא לשנות את אופי השיח הציבורי בנוגע ללומדי התורה.

"עברנו ארבע שנים קשות מאוד, במהלכן נאמרו דברים נוראיים על הציבור שלנו. לא ייתכן ששבט שלם בעם ישראל יחווה כזו הרגשה. קורא להפסיק זאת ולשמור על לומדי התורה", אמר מלכיאלי.

לאחר מכן מסרו נציגי התנועה את המלצתם על נתניהו והביעו תקווה שיצליח לגבש רוב פרלמנטרי שיאפשר הקמת ממשלה. "מאחלים לו להצליח להביא את ה-61", אמרו.

במהלך הפגישה נשאלו נציגי ש"ס אם הם מוכנים לבחון גם הרכב ממשלתי אחר, ולא רק ממשלה הנשענת על הגוש התומך בנתניהו.

בתשובתם הדגישו את הצורך ביציבות שלטונית על רקע האתגרים הביטחוניים והפנימיים הניצבים בפני המדינה, אך נמנעו מלשלול במפורש אפשרות של ממשלת אחדות.

"מקווים מהצד השני יבינו את האיומים מבית ומחוץ. עם ישראל רוצה ממשלה יציבה", השיבו נציגי ש"ס.